Antonio Matos no olvida a Caritina Goyanes: "El mes de noviembre es un poco duro"

El pasado 10 de noviembre fue el cumpleaños de Cari Goyanes Lapique, más conocida como Caritina, que tristemente fallecía el 26 de agosto de 2024 en su residencia de verano, en la ciudad costera de Marbella. Este suceso supuso todo un shock inesperado para la familia, que había despedido días antes a su padre, el productor Carlos Goyanes, y especialmente para Antonio Matos, con el que se casó en 2008 y junto al que fue madre de dos niños. Con motivo de la inauguración de las Mágicas Navidades de Torrejón en Torrejón de Ardoz, Antonio Matos se ha trasladado hasta este enclave madrileño para disfrutar de una velada de ocio junto a los menores. Desde que falleció su mujer ha ganado protagonismo mediático y, consciente de ello, ha atendido a los reporteros de la agencia Gtres de forma muy amable.

En consonancia con el ambiente que rodeaba la cita, Antonio ha admitido que es muy Navideño y que pasarán estas fechas tan señaladas «en familia, como el año pasado, todas las Navidades juntos». Pero que antes de esa feliz etapa está el mes de noviembre, «duro porque ha sido el cumpleaños de Cari». Pese a todo, ha encontrado su particular refugio en sus dos vástagos, que se han convertido en su mayor apoyo junto a sus compromisos laborales: «He estado todo el año refugiado en los niños y en el trabajo», ha deslizado apuntando que sus obligaciones le mantienen «la cabeza ocupada» y, gracias a esto, evita pensar en la ausencia de su esposa.

De la misma manera, ha trasladado que los chicos, pese a la dura pérdida que han sufrido «se lo ponen fácil, sacan buenas notas y no dan más problemas que los hijos de otro». Con todo esto, Matos ha concluido aseverando que «estoy muy bien rodeado, tengo mucha suerte con la familia y los amigos».

Las Mágicas Navidades de Torrejón de Ardoz

La Navidad está a la vuelta de la esquina y, como cada año, la ciudad de Torrejón de Ardoz ha vuelto a levantar su ya famoso parque navideño que ellos mismos describen como «el más mágico de España». Se trata de un enclave en el que tanto niños como adultos podrán disfrutar de «atracciones, shows y momentos inolvidables».

Hasta allí se han trasladado numerosos famosos con niños para pasar una jornada muy entretenida. Algunos de los rostros conocidos que estuvieron presentes en la cita junto a los menores de su familia han sido Olivia de Borbón, María Zurita, el deportista Rudy Fernández, la diseñadora Helena Tablada, la cantante Soraya Arnelas, la televisiva Carmen Borrego y su hijo mayor, José María Almoguera, la colaboradora Gloria Camila y su padre, el torero José Ortega Cano y la tertuliana Makoke, entre otros.

De la misma manera, tampoco quisieron perderse el evento Marta y María Pombo y el marido de la segunda, el empresario Pablo Castellano ni la influencer Marta Castro, que se encuentra esperando su segundo hijo, el primero en común con el también instagramer Rodri Fuertes Puch.