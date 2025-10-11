Marta Castro rompe su silencio tras confirmar su embarazo: "Con 41 años es mucho más difícil"

Marta Castro está atravesando uno de los mejores momentos de su vida. Después de entrar en Gran Hermano VIP empezó una nueva etapa en su carrera. El público ya no la recuerda por haber sido pareja de Fonsi Nieto, sino que se ha convertido en una estrella que brilla con luz propia. Por ese motivo, cuando anunció su embarazo a través de las redes, hubo tanta gente que contactó con ella para darle la enhorabuena y la noticia corrió como la pólvora por la crónica social.

«El corazón nos late más fuerte que nunca… Porque muy pronto seremos uno más. La emoción, la alegría y el amor que sentimos son tan grandes que es imposible explicarlo con palabras. Ha sido un camino largo y no siempre fácil, pero ha sido un camino juntos, con esperanza y fe en cada paso. Nuestro mayor sueño se ha hecho realidad y ya viene en camino», comentó al respecto. Fue lo último que dijo, pero ahora ha roto su silencio y nosotros sabemos lo que ha contado.

Marta ha estado en el último concierto de Andy y Lucas, un espectáculo que ha tenido lugar en el Palacio de Vistalegre de Madrid. Allí se ha encontrado con los reporteros de la agencia Gtres y ha dado detalles sobre su embarazo. Será su segundo hijo, el primero en común con Rodri Fuertes, un creador de contenido que se hizo famoso gracias a su participación en Gran Hermano.

Marta Castro en el concierto de Andy y Lucas. (Foto: Gtres)

«De momento estoy teniendo un embarazo muy tranquilo, con mucho sueño. Ni vómitos, ni malestar ni nada, así que muy bien», responde Castro cuando le preguntan por su estado de ánimo. Admite que la edad juega un papel importante, pero esto no es un problema para ella porque llevaba tiempo deseando quedarse embarazada.

La sinceridad de Marta Castro

La protagonista de nuestra noticia siempre se ha caracterizado por ser sincera. De hecho, esa es la clave que explica el éxito que cosechó durante su paso por Gran Hermano VIP. De esta forma, cuando ha hablado de su situación, no ha maquillado ningún detalle: «Al final con 41 años es mucho más difícil quedarse embarazada ya de por sí. Yo me quedé embarazada de Hugo hace, va a hacer él 5 años ahora, fue hace 6, pues al final la edad… Pero sí, es un niño súper deseado».

Marta Castro estuvo un tiempo en un segundo plano, pero ha retomado su faceta televisiva y está recogiendo unos resultados optimistas. El público ha reaccionado bien a su embarazo y ella quiere compartir su experiencia por si su testimonio puede ayudar a alguien.

Marta Castro y Rodri Fuertes en un evento. (Foto: Gtres)

Tal y como ha contado, ha seguido unas pautas para poder ampliar la familia y se siente orgullosa de ello, pues sabe que no es nada malo y que es algo que tienen que hacer muchas mujeres. «Lo queremos visibilizar porque es verdad que al final es como un poco tabú. La gente no lo cuenta, yo entiendo que no lo cuentes durante el proceso, porque hay veces que no te quedas a la primera y para una persona es como muy frustrante si sale mal. Pero una vez que te quedas embarazada, mucha gente no cuenta que ha sido por tratamiento y no pasa nada. O sea, yo estoy súper contenta, está deseando ser mamá, aunque no haya llegado de forma natural».

Rodri Fuertes está encantado

Rodri es el otro pilar de esta información. Trabaja en el mundo de las redes sociales, pero intenta ser discreto para no tener que hablar de su vida privada, pues ha tenido experiencias que le situaron en el centro del escándalo.

Por suerte, el joven ha dejado atrás su pasado y ahora está encantado de convertirse en padre. «Está contentísimo, súper emocionado, para él es su primera vez y viviéndolo todo con mucha emoción», comenta María Castro con una sonrisa. Sólo nos falta saber una cosa: ¿Querrá casarse la pareja cuando nazca el bebé?