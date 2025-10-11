Andy comienza su carrera en solitario 8 horas después de su último concierto con Lucas

Han pasado ocho horas desde que Andrés Morales, popularmente conocido como Andy, terminó su concierto en el Palacio de Vistalegre de Madrid y el cantante no puede aguantar más tiempo en silencio, así que ha anunciado el inicio de su carrera en solitario. Corría el año 2023 cuando se sentó con Lucas González en plató de El Hormiguero para contar que iba a separarse de su compañero. No obstante, se negaban a marcharse de cualquier forma, así que organizaron una gira llamada Nuestros últimos acordes con la que han recorrido los mejores escenarios de España.

El último espectáculo de Andy y Lucas en Madrid ha sido todo un éxito y han acudido rostros tan conocidos como Nieves Álvarez o María Pelae. Los cantantes tienen a sus espaldas una trayectoria con más de dos décadas de antigüedad y, como no podía ser de otra forma, se han enfrentado a rumores de todo tipo. Es más, los últimos meses no han sido nada fáciles porque les han acusado de deber dinero, de llevarse mal y de tratar a su equipo de una forma incorrecta.

Imagen del último concierto de Andy y Lucas. (Foto: Gtres)

Andrés, a pesar de ser un intérprete con mucha repercusión mediática, siempre ha intentado estar en un segundo plano, lejos de cualquier polémica que pudiera ensuciar su imagen. Por ese motivo, ha guardado silencio cuando los reporteros le han preguntado por alguno de sus conflictos. No obstante, ahora sabemos que estaba escondiendo un secreto y que los rumores eran ciertos: tenía intención de empezar una carrera en solitario, sin su compañero Lucas.

El comunicado de Andrés Morales

La agencia de comunicación que a partir de ahora se encargará de llevar los asuntos relacionados con Andrés, ha emitido un comunicado que está causando una gran sensación. «Andy, integrante del icónico dúo Andy y Lucas, abandona la formación para emprender carrera en solitario», empieza diciendo el texto.

Andrés Morales en su último concierto. (Foto: Gtres)

Todavía faltan unas semanas para que podamos escuchar el nuevo proyecto de Andrés, pero ya hay mucha expectación. «El single de presentación de su primer álbum como solista verá la luz antes de Navidad, dando el pistoletazo de salida a uno de los proyectos más esperados y prometedores de 2026», explica el mensaje que ha mandado su nuevo equipo.

De momento, Lucas se ha mantenido en silencio y no ha dado declaraciones sobre este tema. Se desconoce si era consciente de los planes de Andy, aunque fuentes cercanas siguen asegurando que, en los últimos tiempos, no tenían demasiada comunicación, así que es posible que no estuviera al tanto.

El adiós de Andy y Lucas

Imagen del último concierto de Andy y Lucas. (Foto: Gtres)

Como decimos, los rumores sobre la mala relación que supuestamente existe entre Andy y Lucas vienen de lejos. Sin embargo, ambos se han mantenido firmes y han intentado ofrecer su mejor versión encima del escenario, sobre todo porque querían que los fans se quedasen con un bonito recuerdo.

«Es un día muy especial para nosotros, estamos los dos súper nostálgicos y queremos daros las gracias por el escaparate que nos habéis brindado durante tantos años. Hemos intentado ser un grupo ejemplo y entended que no es día para hablar», declaró Lucas antes de subirse al escenario. Después hizo historia en el Palacio de Vistalegre, pero ¿qué le espera a partir de ahora?