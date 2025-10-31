Julián Porras, marido de Olivia de Borbón, ha estallado contra Isabel Preysler, a la que ha calificado como una persona maleducada. En sus memorias, la reina de corazones hace mención a Beatriz von Hardenberg -madre de Olivia-, fallecida en 2020, y no precisamente en buenos términos. La socialité acusa directamente a Beatriz de haber sido la persona que filtró su relación con Carlos Falcó cuando aún estaba casada con Julio Iglesias. Un capítulo al que ha reaccionado la familia de la aristócrata, que tiene pensado tomar medidas legales contra la filipina al hacer referencia a una persona fallecida y que no se puede defender.

Julián Porras advierte a Preysler

Entre 1973 y 1989, Beatriz von Hardenberg estuvo casada con Francisco de Borbón -con el que tuvo tres hijos-. Cuando se produjo la separación a finales de los 90, Beatriz Preysler -hermana de Isabel- mantuvo una relación con el duque de Sevilla, fallecido el pasado mes de mayo.

Beatriz von Hardenberg, madre de Olivia de Borbón. (Foto: Gtres)

En sus memorias, la reina de corazones ha atacado precisamente a la madre de Olivia de Borbón, a la que acusa de filtrar su relación con Carlos Falcó cuando aún estaba casada con Julio Iglesias. Unas páginas que, evidentemente, no han sentado nada bien a la duquesa de Sevilla.

Su marido, Julián Porras -que ha asistido al evento de SIMOF- ha opinado sobre las memorias de Preysler y cómo le ha sentado que la reina de corazones hable así de su suegra. «Qué horror. ¿Y ahora yo qué hago?¿Respondo o no respondo? Si no respondo porque no respondo. Olivia está enfadada. Está enfadada porque a nivel personal, creo que a las personas que ya no están entre nosotros y no se pueden defender, hay que tenerles respeto», ha comenzado diciendo.

Según el marido de Olivia de Borbón, que la viuda de Miguel Boyer haya hecho referencia a su suegra -que falleció hace cinco años-, «es feo, de mal gusto y poco elegante». Además, ha advertido sobre las consecuencias que socialité podría tener: «Y, sobre todo, que puede tener consecuencias legales en muchos casos. No te lo puedo decir, sinceramente ella está enfadada -refiriéndose a su mujer-. Sé que está hablando con un abogado. Mi suegra era una señora muy excéntrica. Podríamos decir muchas cosas de ella. Pero no era mentirosa y lo que no puedes es meterte con gente que no se puede defender. Es muy feo».

Isabel Preysler en la presentación de sus memorias. (Foto: Gtres)

Olivia de Borbón dijo recientemente que a su madre, inclusive en su lecho de muerte, le había dolido mucho este rumor de que fuera ella la que destapara la relación de Falcó y Preysler. «En su momento, en los 90, cuando salió esto, yo sé que a ella le dolió muchísimo -refiriéndose a su suegra-. Mi suegra e Isabel eran de grupos y ambientes diferentes. Una cosa es coincidir en eventos, pero en ningún caso han estado en el mismo grupo», ha reiterado Julián.

Finalmente, el empresario le ha lanzado todo un zasca a la madre de la marquesa de Griñón, en el que ha dejado claro que su suegra tenía mucha más clase: «A mí me duele porque conocí a mi suegra y era una señora. Me parece de muy mal gusto y mala educación. Me parece feo. Mi suegra era una señora que se crió en castillos y la diferencia es que otras personas han ido a hacerse reportajes a esos castillos».