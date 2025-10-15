El pasado 30 de junio, el Boletín Oficial del Estado hizo pública la solicitud de Olivia de Borbón de obtener la sucesión como duquesa de Sevilla, con Grandeza de España. Un título que perteneció a su padre, Francisco de Paula de Borbón y Escasanay, que falleció solo un mes antes. Una noticia que destapaba una nueva polémica en el clan ya que puso en entredicho la relación con su hermano, Francisco de Borbón, que esperaba heredar el ducado aunque, por ley, le perteneciera a su hermana al ser la primera hija de sus progenitores. Ahora, Julián Porras -marido de Olivia-, ha reaparecido en photocall de la presentación de la primera edición de la Feria de Mayo, que tendrá lugar en 2026. El empresario ha desvelado en qué punto se encuentra el litigio del clan.

Julián Porras desvela la situación de Olivia

La muerte de Francisco de Paula de Borbón y Escasanay el pasado 20 de mayo, dejó un inmenso vacío en sus familiares. Esto se sumó a la incertidumbre por conocer cuál de sus hijos en común con Beatrice Wilhelmine Paula Gräfin Von Grardenberg heredaría el título nobiliario. Semanas después de su fallecimiento, el BOE publicó que Olivia, su primogénita, había solicitado el ducado de Sevilla. Una noticia que a priori no hubiera sido polémica hasta que se destapó que su hermano no estaría de acuerdo con su decisión.

Olivia y Francisco de Borbón. (Foto: Gtres)

Durante todo este tiempo, Olivia ha mantenido el silencio. Fiel a su discreción, la socialité ha optado por no dar declaraciones a los medios. Una actitud que se aleja mucho de la de su marido, Julián Porras, que parece ser el portavoz de la familia.

El empresario, en su última aparición pública, ha aclarado cómo se encuentra la madre de sus hijos meses después del fallecimiento de su suegro. «Olivia lleva unos meses lógicamente… complicados. Su padre se ha ido, lo adoraba, lo quería infinitivo, le tenía un respeto impresionante. Ha sido una hija excepcional. La admiro y poco a poco se va recuperando, tiene a sus hijos y yo pongo mi granito de arena. Todos tenemos complicaciones y su padre era un gran pilar», ha comenzado diciendo sobre el estado de ánimo de su mujer, con la que acudió el pasado 4 de octubre a la gran boda de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan.

Olivia de Borbón con Julián Porras. (Foto: Gtres)

Sin embargo, Porras no ha podido evitar responder cuando el micrófono de GTRES le ha preguntado sobre el distanciamiento de Olivia con su hermano, Francisco de Borbón, debido al título nobiliario del aristócrata fallecido: «Creo que no hay ninguna polémica, Olivia ha ejercido sus derechos. Lo que marca la ley. Lo que su padre querría o quería y no te puedo decir más, porque son asuntos suyos personales». Unas palabras que dan a entender que la voluntad de su suegro era que fuese su hija la que obtuviera el mencionado legado familiar.