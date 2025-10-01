La muerte de Francisco de Paula de Borbón y Escasany el pasado 20 de mayo, no solo dejó un vacío en sus familiares, sino cierta inquietud sobre quién heredaría su título nobiliario -ya que tiene dos hijos fruto de su matrimonio con Beatrice Wilhelmine Paula Gräfin von Gardenberg-. Semanas después de su fallecimiento -a pesar de que sus descendientes deslizaron en primera instancia que no tenían la intención de solicitar el título-, su hija Olivia solicitó el ducado de Sevilla, tal y como hizo público el BOE. Un movimiento que puso en entredicho la relación con su hermano, Francisco de Borbón, con el que daba pie a un enfrentamiento silencioso a raíz de un artículo en el que supuestamente el único hijo varón de Escasany afirmaba que esperaba heredar el ducado, aunque por ley le perteneciera a su hermana por ser la primogénita.

Meses después de este supuesto distanciamiento familiar, Olivia ha reaparecido en los Premios Diamante de la Excelencia en Madrid junto a su marido, Julián Porras-Figueroa Toledano, que ha bloqueado la respuesta de su mujer cuando los periodistas le han preguntado sobre la relación con su hermano tras la polémica.

Olivia y Francisco de Borbón. (FOTO: GTRES)

La insólita reacción de Julián Porras

Julián Porras parece ser el portavoz de la familia. De hecho, fue el escritor el que comunicó la muerte de su suegro, Francisco de Paula de Borbón y Escasany, a través de un comunicado: «Con inmensa pena os comunico que esta noche ha fallecido en Madrid mi suegro, Francisco de Borbón y Escasany. Gracias a Dios pudimos estar con él hasta el último momento. Mañana miércoles a partir de las 12:00 h estaremos en el Tanatorio de San Isidro y a las 18:00h se celebrará allí mismo una misa por su alma. El entierro será el jueves a las 12:00 en el cementerio de la Sacramental de San Justo».

Sin embargo, el luto duró poco tiempo. El pequeño de los descendientes del que fuera el duque de Sevilla se enteró por el Boletín Oficial del Estado que su hermana había solicitado el título nobiliario que ostentaba su padre, lo que le habría sentado como una traición por parte de Olivia porque, según contó, su padre habría estipulado que debía ser él quien heredara dicho reconocimiento.

Julián Porras evita que su mujer, Olivia de Borbón, responda a los periodistas. (FOTO: GTRES)

Desde entonces, la relación entre los hermanos ha estado en el punto de mira, aunque de manera oficial ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto. De hecho, el marido de Olivia de Borbón, Julián Porras, se encarga de que su mujer haga caso omiso a esta cuestión e incluso evita que de declaraciones al respecto. Prueba de ello es su última reaparición pública, en la que, tal y como desliza el vídeo que encabeza la noticia, el escritor de Viviendo y cazando desde otro prisma, se opone a que la madre de sus hijos responda a la prensa sobre este asunto.