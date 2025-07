Francisco de Borbón ha reaccionado sorprendido a la solicitud de su hermana, Olivia de Borbón, para ser la próxima duquesa de Sevilla cuando ha pasado solo un mes desde la muerte de su padre. El pasado 20 de mayo, Francisco de Paula de Borbón y Escasany perdió la vida de manera repentina solo días después del fallecimiento de su hermano. Desde que eran tan solo unos niños, tanto Francisco como Olivia han sido conscientes del peso de su apellido, así como de los títulos nobiliarios que ostentaba su familia. De hecho, el menor de los hermanos ya obtuvo el reconocimiento de Gran Maestre de la Orden de San Lázaro de Jerusalén. Tras la muerte del aristócrata, sus hijos deslizaron a los medios que no era suya la intención de solicitar aún su ducado aunque parece que el proceso se ha acelerado, tal y como refleja el BOE. Un movimiento de la mujer de Julián Porras-Figueroa que ha extrañado al pequeño de los descendientes del que fuera duque de Sevilla.

LOOK ha podido contactar con Olivia tras conocer la reacción de su hermano que, al parecer, se habría enterado de esta solicitud tras ser publicada en el Boletín Oficial del Estado. La primogénita de Francisco de Paula de Borbón y Escasany no ha dudado en atender la llamada «por educación», así como su marido, Julián Porras-Figueroa.

La postura de Olivia de Borbón y Julián Porras

La idea principal del ex duque de Sevilla, según deslizan en ¡Hola! era que su hijo ostentara este cargo y que le sucediera en este ducado. Sin embargo, Olivia no ha querido esperar más tiempo y ha tomado cartas sobre el asunto. Además, la ley está de su parte. Este título nobiliario, según la Ley 33/2006 de Igualdad de Títulos Nobiliarios, es el primer hijo, independientemente del sexo, quien hereda la distinción de su progenitor. Sin embargo, aún existía la posibilidad de que Francisco también pudiera acceder al ducado.

Olivia y Francisco de Borbón. (FOTO: GTRES)

Tras la reacción del hijo del aristócrata, que está muy sorprendido por esta decisión de su hermana y, sobre todo, al haberse enterado por el BOE, Olivia ha deslizado a este medio que prefiere mantenerse al margen de este asunto, no dar declaraciones a los medios y ha mostrado cierto agotamiento en la llamada ya que su teléfono no para de sonar para preguntarle sobre este asunto. En cuanto a su marido, Julián Porras, se ha limitado a decir que quiere estar en un segundo plano en este asunto y que es una cuestión de su mujer y de su cuñado y no suya.

Por el momento, ninguno de los hijos del aristócrata recién fallecido ha querido dar más declaraciones sobre el asunto y es que entre ellos siempre ha primado una buena relación, aunque se despidieron de su progenitor por separado.