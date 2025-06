Olivia de Borbón Von Hardenberg ha solicitado la sucesión como Duquesa de Sevilla, con Grandeza de España, tras el fallecimiento de su padre, Francisco de Paula de Borbón y Escasany. Ha sido la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado (BOE) quien ha hecho publica esta solicitud «lo que se anuncia por el plazo de treinta días, contados a partir de la publicación de este edicto, para que puedan solicitar lo conveniente los que se consideren con derecho a este título». Un movimiento por parte de la aristócrata cuanto menos llamativo ya que aunque es la mayor de dos, su hermano es varón y, por tradición, los títulos suelen ser los herederos hombres en este caso.

El nuevo título de Olivia de Borbón

Sin duda alguna, Olivia y Francisco de Borbón atraviesan uno de los momentos más complicados de su vida. El pasado 20 de mayo, despidieron a su padre, don Francisco de Paula de Borbón y Escasany, que perdía la vida solo diez días después que su hermano Alfonso. Fue Julián Porras-Figueroa el encargado de transmitir la noticia: «Con inmensa pena os comunico que esta noche ha fallecido en Madrid mi suegro, Francisco de Borbón. Gracias a Dios pudimos estar con él hasta el último momento. Mañana a partir de las 12:00 estaremos en el Tanatorio de San Isidro y a las 18:30 horas se celebrará allí mismo una misa por su alma. El entierro será el jueves a las 12:00 horas en el cementerio de la Sacramental de San Justo. Se ha ido un gran señor, un gran padre. Sin molestar, sin hacer ruido y de sorpresa. No te puedo decir más». Horas después, a través de redes sociales, Olivia rompía su silencio junto a unas emotivas líneas dedicadas a su progenitor.

Olivia de Borbón en la misa funeral por Francisco de Borbón. (Foto: Gtres)

Además, días después, con motivo de la Primera Comunión de su hija Flavia, atendió a los medios de comunicación visiblemente emocionada al recordar a su padre: «Va a estar muy presente en nuestros corazones con toda la alegría, porque tenía muchas ganas de estar aquí con su nieta mayor».

La pérdida de Francisco de Borbón no solo dejó un inmenso vacío en sus familiares, si no cierta inquietud sobre quién heredaría su título nobiliario. Desde hace varios años que los primogénitos de aristócratas con Grandeza de España suelen recibir estos reconocimientos, como fue Tamara Falcó con el marquesado de Griñón. Por ello mismo, en estas últimas semanas, se ha generado una gran incertidumbre sobre el título del ducado de Sevilla. Recientemente, la revista ¡Hola! aseguró que ni Olivia ni su hermano se habrían distanciado por esto, si no todo lo contrario, ya que para ellos lo principal era la familia y la unión entre ellos. Aunque su entorno dejó claro al medio citado que esperarían un año hasta solicitar este título, ahora el BOE ha hecho pública esta solicitud por parte de Olivia que heredaría el ducado en el caso de que su hermano Francisco estuviera de acuerdo.