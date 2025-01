Luis Alfonso de Borbón y Margarita Vargas no quisieron perderse la edición navideña del festival Starlite que se celebró en Madrid el pasado 31 de diciembre. La pareja posó sonriente en el photocall y todas las miradas se dirigieron al vestido que lució la duquesa de Anjou. Un diseño de lentejuelas plateadas con manga casquillo y falda midi evasé, que combinó con stilettos negros y una melena suelta y ondulada. Un look sencillo que la convirtió en una de las más elegantes de la noche. La pareja disfrutó de la actuación de Hombres G y se arrancaron a corear sus canciones más conocidas.

Luis Alfonso de Borbón posa junto a su mujer, Margarita Vargas, en la edición navideña de Starlite. (Foto: Gtres)

Los duques de Anjou celebraron 20 años de casados el pasado mes de noviembre, y la complicidad entre ellos se mantiene hasta hoy. Su relación nace del «de una boda sale otra», ya que la pareja se conoció en el enlace matrimonial de María Victoria, hermana mayor de Margarita, y Francisco Javier d’Agostino, amigo de Luis Alfonso de Borbón. En aquel momento, la joven tenía 17 años y estudiaba Pedagogía en la Universidad Metropolitana de Caracas. Su ahora marido tenía 26 años y trabajaba en Paribas tras licenciarse en CUNEF. El amor entre ellos fue más fuerte que la distancia que les separaba, y a día de hoy han formado una preciosa familia.

Luis Alfonso de Borbón, Margarita Vargas y Sandra Garcia Sanjuan en la edición navideña de Starlite. (Foto: Gtres)

Luis Alfonso y Margarita tienen cuatro hijos. Eugenia, su primogénita, que nación en 2007 en Miami, en segundo lugar los mellizos, Alfonso y Luis, que nacieron en Nueva York tres años después, y el benjamín, Enrique, que llegó al mundo en 2019. La mayor de los cuatro hermanos celebró su puesta de largo el pasado 30 de noviembre en el exclusivo Baile de Debutantes de París en el hotel Sangri-La, junto a otros miembros de la realeza europea. La venezolana explicaba a Chance que su hija «está súper mayor, la verdad, me da una pena… No sé en qué momento creció. Pero bueno, muy bien, muy contenta». Respecto a la celebración de su mayoría de edad, Margarita afirmaba que «es algo que hizo su padre hace muchos años y a ella le hace ilusión. Está contenta y yo también».

Margarita Vargas y Luis Alfonso de Borbón junto a su hijos. (Foto: Gtres)

La duquesa de Anjou está feliz con su familia y no tiene pensado ampliarla: «No, gracias. Me encantaría, pero me parece que se me pasó el arroz. Yo creo que ya está. Yo creo que cuatro es suficiente. Eso es para las jóvenes, yo ya… para tener niños no, estoy muy bien con cuatro, de verdad. Yo ya he cumplido», explicaba esbozando una sonrisa. Tanto Luis Alfonso como Margarita están muy pendientes de sus hijos y les encanta disfrutar de planes en familia, algo que compaginan con su vida social, como hemos podido ver durante los conciertos de Starlite en la capital.