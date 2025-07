Carmen Martínez-Bordiú, acusada de explotación e impago por una exempleada: "Me han engañado"

Después de muchos años alejada del foco mediático, Carmen Martínez-Bordiú vuelve a estar en el punto de mira después de que una de las empleadas de su finca en Sevilla la haya denunciado por supuestos malos tratos. Entre algunas de las acusaciones más graves encontramos que no les paga o les habla mal. Hace un tiempo que la que fuese una de las reinas del papel cuché se alejaba del foco mediático para llevar una vida más sosegada y tranquila. De hecho, Carmen llegaba a fijar su residencia fuera de nuestro país; concretamente en Sintra, Portugal. Y es que ya no quería verse envuelta en más polémicas o escándalos. Sin embargo, parece que sus empleados se encuentran dispuestos a hablar y ahora han descubierto este lado no «tan agradable» de la socialité.

Carmen Martínez-Bordiú durante una tarde de toros. (Foto: Gtres)

Así, ahora acusan a Bordiú por supuesta explotación laboral, además de reclamarle el sueldo que no les había pagado. Concretamente, una empleada que tenía a su servicio en su finca de Sevilla conocida como «Los Camochos». Propiedad que adquiría en 1994, y donde tanto esta empleada como el resto del equipo habrían sufrido numerosas faltas de respeto. «Me han engañado en el tema del trabajo. No me ha dado de alta ni me quiere pagar. Estoy teniendo problemas, ataques de ansiedad. Me ha hecho un despido improcedente después de explotarnos allí trabajando durante tres meses», ha denunciado la empleada en cuestión en Tardear. Además, ha desvelado que la nietísima le debería «alrededor de siete u ocho mil euros».

Exclusiva | Sale a la luz la denuncia de una empleada de Carmen Martínez-Bordiú, que le acusa de explotación laboral: «Me debe 8.000 euros» #Tardear23J https://t.co/51syzz6thM — Tardear (@tardeartv) July 23, 2025

Y esta desagradable circunstancia no es la única a la que ha tenido que hacer frente, ya que estaba sin contrato y ni siquiera le habían dado de alta en la Seguridad Social. «A los hombres son a los que más o menos da de alta, a las mujeres no les da de alta», sentenciaba en el programa. Y explica que «la anterior pareja que estuvo allí se ha llevado ocho meses que tampoco le pagaba». De hecho, ella no es la única que se ha quedado sin sueldo y, ahora, sin trabajo, sino también otro grupo de compañeros. Además, a eso habría que sumarle las supuestas malas formas con las que Bordiú trata a sus subordinados, llegando incluso a insultarles. «Que han robado, que son unos golfos…», son algunos de los descalificativos con los que se refería a ellos.

Carmen Martínez-Bordiú paseando por la calle. (Foto: Gtres)

«De otro trabajador, Carmen me dijo que era el más golfo, que había estado allí y que le había robado un montón de cosas. Pero no es que le roben, es que se llevan las cosas porque ella debe dinero», asegura la mujer en cuestión. Graves acusaciones ante las que no sabemos si Carmen Martínez-Bordiú llegará a pronunciarse. Eso sí, parece que al enterarse de que esta empleada iba a ir televisión, se ofrecía a pagarle lo que le debe para evitar que dicho testimonio «saliese a la luz». «La empleada tenía intención de ir al juzgado. Cuando Carmen se entera de que va a salir en el programa ha hecho la promesa de que le va a pagar», comentaba Miguel Ángel Nicolás.