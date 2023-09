Fue en el año 2019 cuando Carmen Martínez Bordiú decidía mudarse a Portugal para comenzar una nueva etapa alejada de todo el foco mediático, buscando así la tranquilidad y la relajación fuera de las fronteras de españolas. Desde entonces, han sido pocas las ocasiones en las que la nieta de Francisco Franco ha acudido a las reuniones de la alta sociedad de nuestro país, evitando las apariciones públicas a las que acudía anteriormente de forma habitual. Pero, el pasado fin de semana, un evento con un gran significado emocional ha motivado a Carmen a hacer una excepción en cuando a su actitud con los medios se refiere.

Carmen Martínez-Bordiú ha acudido a la boda de Blanca Martínez Carolo de Albornoz y Salvador Delso Noguera en Sevilla, celebrada el pasado 8 de septiembre en la iglesia del Divino Salvador de la capital hispalense. La socialité mantiene una estrecha relación con la madre de la novia por lo que para ella, Blanca es como una sobrina y no podía faltar en uno de los días más felices de su vida. No obstante, y como es habitual en sus apariciones públicas, Carmen ha vuelto a ser el centro de todas las miradas, y no precisamente por el outfit escogido para el enlace matrimonial. Tal y como se puede observar en las fotos trascendidas, la primogénita de Carmen Franco llegó a la ceremonia agarrada del brazo de un misterioso hombre cuya identidad es completamente desconocida.

Carmen Martínez Bordiú en Sevilla/ Gtres

Ambos esbozaban una gran sonrisa en su rostro que dejaba entrever la complicidad y la tranquilidad que les generaba el poder pasear juntos por las calles de Sevilla con sus elegantes trajes perfectos para la ocasión. Los reporteros que se encontraban allí no dudaron en preguntar directamente a la socialité sobre si había rehecho su vida sentimental al lado de este misterioso hombre, pero no quiso confirmar ni desmentir nada al respecto, optando una vez más por el silencio. Las únicas palabras que pronunció frente a los medios fueron las que afirmaban que el verano había ido bien, sin entrar en mayor detalle de cómo lo había pasado y dónde.

Carmen Martínez Bordiú en Sevilla/ Gtres

En todo momento, pese a ser consciente del revuelo que iba a ocasionar aparecer junto a un nuevo hombre de su brazo, se mostró tranquila y relajada. Y es que cabe destacar que ha sido justo hace unos meses cuando se conocía que Carmen había roto su relación con Tim McKeague, un surfero neozelandés 34 años más joven que ella. Una noticia que se confirmó en el programa Y ahora Sonsoles, desde donde se señalaba que se habían puesto en contacto con ella pero, siendo fiel al hermetismo por el que había optado en su retirada soñada, prefería no pronunciarse.

Por ahora, no se tiene ningún tipo de dato que confirme que su acompañante de boda es su nueva ilusión en el amor, pero lo cierto es que la manera cariñosa en la que llegaron a la iglesia ha desatado un sinfín de conjeturas que señalan que podría ser así. No obstante, habrá que esperar si Carmen Martínez-Bordiú decide romper su discreción para confirmar o desmentir su soltería.