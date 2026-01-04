De Alejandro Sanz, a Kiko Rivera: famosos que han sido Reyes Magos en la cabalgata

Son muchos los famosos que a lo largo del tiempo han querido aprovechar la noche de Reyes para sacar a relucir su faceta más divertida, dando vida en la cabalgata a nada menos que a sus Majestades de Oriente: Melchor, Gaspar y Baltasar. Cada 5 de enero; desde cantantes, hasta toreros, deportistas o actores se han enfundado en las túnicas reales para repartir ilusión. Así, podemos destacar nombres como Fran Rivera, su hermano Kiko, Jesulín de Ubrique e incluso Alejandro Sanz.

El intérprete de Corazón partío formó parte de la comitiva de Cádiz en 2020, donde se convirtió en el rey Melchor. Una experiencia que no dudo en compartir en sus redes sociales y que definió como realmente mágica.

Alejandro Sanz durante la cabalgata de Reyes. (Foto: Gtres)

«Hace dos años tuve esa suerte mágica. Os prometo que una fuerza superior de encantamiento se apoderó de mí completamente», confesó emocionado. «Por eso sé que la ilusión es la mejor forma de vida. Nunca dejemos de creer». Además, no estuvo solo, ya que también le acompañó Niña Pastori, quien hizo de estrella de Orienta.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alejandro Sanz (@alejandrosanz)

Pero Sanz no es el único famoso que ha encarnado al queridísimo Melchor, ya que también lo hizo Fran Rivera en 2005, año en el que se metió de lleno en el papel durante la cabalgata celebrada en el barrio de Triana, en Sevilla. En 2011, repetía experiencia, pero esta vez como paje real.

Fran Rivera como paje en la cabalgata de Reyes. (Foto: Gtres)

Dentro del mundo del toreo, también podemos destacar la participación clave de Manuel Díaz «El Cordobés», quien ha ejercido casi todos los roles: desde cartero real, a paje, y también ha tenido la oportunidad de dar vida a los tres reyes: fue Melchor en un evento benéfico en 2008, Gaspar en la cabalgata de Córdoba ese mismo año y Baltasar en 2003. Cierto problema que tuvo con el maquillaje hizo que el marido de María José Campanario diera mucho que hablar.

Al igual que Jesulín de Ubrique, quien nos sorprendió a todos en 2011 al ejercer de Baltasar en Arcos de la Frontera. Y las mujeres no se quedan atrás, ya que Pastora Soler fue ayudante de sus Majestades en 2015 en un evento solidario en el Hospital Universitario Virgen del Rocío, en Sevilla.

Jesulín de Ubrique como Baltasar. (Foto: Gtres)

Los futbolistas tampoco se quedan atrás, como ocurre en el caso de Sergio Ramos, quien representó el papel de Baltasar en la cabalgata de su pueblo natal en 2009, en Camas. «Es una oportunidad muy bonita salir en mi pueblo, donde me he criado y donde toda la gente me trata con un cariño especial», confesaba al respecto. Junto a él, el actor Mariano Peña como Gaspar y el presentador Agustín Bravo como Melchor.

Y no es el único deportista, ya que el ex piloto Fonsi Nieto se atavió con la barba marrón de Gaspar en 2017 en El Puerto de Santa María, en Cádiz. «Un día para recordar de por vida! Gracias a todas las personas que han hecho este día tan especial», escribía emocionado en sus redes sociales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de FONSI NIETO 🇪🇸 (@fonsinieto10)

Kiko Rivera, Omar Montes y Luis Rollán también dejaron una imagen para el recuerdo en 2021, al caracterizarse como los tres Reyes Magos durante un evento en un centro comercial de Marbella. El gran problema vino a raíz de la aglomeración que se formó para poder saludarles, lo que incluso obligó a la policía a intervenir para desalojar el recinto.

Kiko Rivera y Omar Montes ataviados como Reyes Magos. (Foto: Gtres)

A lo largo de los años, también hemos visto a figuras como César Cadaval, -de Los Morancos-, a José Manuel Soto, o a Manolo Santana participar en la famosa cabalgata. Al igual que Raquel Revuelta o Enrique Ponce demostrando que nunca es mal momento para repartir ilusión.