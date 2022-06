La noche del sábado, Déjate querer acogió como invitado especial a Fran Rivera, que se sentó en el plató de televisión para dar una de sus entrevistas más íntima y sincera. Con Toñi Moreno como conductora, el torero abordó múltiples temas, aunque sin querer entrar en polémicas familiares: desde la mujer que le dio la vida hasta la relación con sus hermanos. Unas incógnitas que trató de resolver con el mayor de los respetos.

Guerra abierta con Kiko Rivera

Hace tan solo unos días, el DJ dio una polémica entrevista para Lecturas donde puso de manifiesto, una vez más, la nula relación con su hermano mayor: “Él es: ‘me creo superior a todo el mundo’ ¡Quédate con tu superioridad!”. Anoche, Fran tuvo la oportunidad de contestarle y, aunque sin querer entrar en detalles, fue claro con su respuesta: “Me estoy quitando peso. No se puede vivir con rencor ni con una esperanza que nunca llega, porque eso abre una herida y una cicatriz. La vida hay que disfrutarla, estamos el tiempo que estamos”. Además, quiso comunicar la decisión que ha tomado con respecto a su hermano y a Isabel Pantoja también: “Es difícil gestionarlo. Deberíamos estar acostumbrados, pero no es fácil. El escenario es el que hay hoy, la vida da muchas vueltas”.

Siguiendo el hilo de la conversación, el hermano de Cayetano Rivera explicó que su actitud ha dado un cambio radical, pues no quiere seguir anclado en el pasado. “Las cosas son como son. He cerrado capítulos de mi vida y cerrados quedan. Este capítulo lo cerré hace unas semanas y estoy encantado y eso ya no lo voy a abrir”, dijo tajante, dejando claro que sus decisiones respecto a la familia ya están tomadas y no hay vueltas atrás. La lucha por conseguir las pertenencias de su padre tras su muerte ha sido una herida muy profunda en su vida, por lo que ahora ha decidido quedarse con los recuerdos y dejar ese capítulo atrás. “Tengo muchas recuerdos, pero era muy pequeño y me falta información. Me ha faltado conocerlo de hombre, pero me hago una idea”, explicó a la conductora del programa mientras se emocionaba. Y es que, para él, la exposición mediática nunca ha ayudado a que las aguas se calmaran: “Yo me enfado con mis hermanos y parece que se para España. Todo eso gestionarlo es más complicado. Cuando todo el mundo opina y te dice lo que tienes que hacer no es fácil”.

Las adicciones de Carmina Ordoñez

Tocando el tema familiar, Fran quiso hablar también de su madre, recordándola como una de las mujeres más importantes de su vida. “El favorito de mi madre soy yo. Está feo decirlo, pero es verdad”, confesó a Toñi, que siguiendo el hilo de la entrevista, le preguntó si era cierto que Carmina murió enfadada con sus hijos, tal y como se ha comentado en numerosas ocasiones. “No, no es cierto. Sí estuve un tiempo enfadado, pero entendí que una adicción como la que tenía mi madre destruye a una familia. Yo lo trato como una enfermedad, hace mucho daño a todos porque ves cómo se está autodestruyendo”, se sinceró, visiblemente emocionado.

Y es que, aunque Fran y sus hermanos estuvieron siempre al cuidado de su tata Elena, el torero quiso dejar claro que la persona que le crió fue su madre: “Aunque siempre le gustaba estar con amigos y hasta disimulaba cuando estábamos los niños en casa escondiendo a sus invitados, mi madre siempre fue la que se encargó de todo. Ella era la que traía el dinero a casa y la que nos educaba. Ella era la que se ocupaba de todo sola. Eso es de valorar”. Una dura infancia marcada no solo por la muerte de su madre, a quien adora y echa de menos todos los días, sino también por el trágico fallecimiento de su padre en Pozoblanco, un varapalo que, a día de hoy, aún le sigue atormentando. “El amor a su profesión y a sus hijos, eso es lo que todo el mundo resalta siempre de mi padre y su dedicación. Él dio su vida por su profesión y por nosotros, y no hay nada más bonito”, expresó con un nudo en la garganta. En ese momento, Fran se rompió y, entre lágrimas, hizo una confesión de lo más personal: “Es de las pocas preguntas que me dejan sin dormir… Si mi padre estaría orgulloso de mí como torero y como hombre”.

El parecido de Tana Rivera

Y de Carmina, el torero pasó a hablar de otra de las mujeres de su vida, Tana Rivera, la hija que tiene en común con Eugenia Martínez de Irujo. Aunque sus caminos se separasen poniendo punto y final a su matrimonio, Eugenia y Fran se han consolidado como una de las exparejas más modernas del panorama nacional, pues su relación es tan ideal que, en más de una ocasión, se han dejado ver juntos derrochando complicidad. Y es que, pese a las diferencias que pudieran tener, ahora se llevan de las mil maravillas, intentando buscar lo mejor para su hija. “El nexo de unión es Cayetana”, se sinceró el torero. Ahora, ambos han vuelto a encontrar la ilusión en otra persona, enterrando así el hacha de guerra: “Hubo momentos complicados y difíciles, pero cuando la madre y yo estábamos mejor, bien y juntos, la felicidad de mi hija Cayetana era tan grande que eso ha podido con todo. Yo no soy un tío rencoroso y la vida hay que vivirla”.

Pero no es ningún secreto que el torero se desvive por su primogénita, por la que siente una profunda debilidad. Este año, ambos han vivido uno de los momentos más emotivos de sus vidas, compartiendo juntos el camino del Rocío completo. Allí, Fran se ha dado cuenta de una cosa que le ha llamado mucho la atención, llegando incluso a asustarse por ello: “La he visto y he visto a mi madre. Es brutal, sin haberla tratado mucho, tiene cosas que da hasta miedo. La veo y es mi madre. Su forma de ser… Es muy parecida, es brutal”. Al parecer, Carmen Ordóñez y Tana no solo comparten parecido físico, sino también la pasión por el Rocío, lo que le llevó al diestro a reflexionar la buena relación que habrían mantenido nieta y abuela: “Lo que habría disfrutado mi madre con Cayetana en el Rocío y lo que habría disfrutado mi madre con su nieta…Habría sido digno de ver”.