Fran Rivera reacciona a la demoledora entrevista de su hermano Kiko

Las últimas declaraciones de Kiko Rivera en público han traído mucha cola. Era el pasado día 7 de mayo cuando el hijo de Isabel Pantoja volvía a Telecinco para explicar en qué punto se encuentra su actual relación con su hermana, su prima y su madre, además de desvelar una serie de detalles sobre cómo le sentaron las palabras de su hermano Fran cuando la tonadillera acudió al Juzgado a declarar.

El DJ no tuvo reparo alguno en arremeter contra el torero en el plató del Deluxe, mostrándose visiblemente molesto pese a que la relación entre ellos parecía estar en su mejor momento. Era de esperar que las declaraciones de Kiko no pasaran desapercibidas, siendo hoy cuando se ha sabido cuál ha sido la reacción de Fran y Cayetano Rivera al testimonio de su hermano. En el plató de El Programa de Ana Rosa, Paloma García-Pelayo ha sido la encargada de desvelar cuál ha sido la respuesta de los hijos de Francisco Rivera a la demoledora entrevista del hermano de Isa Pantoja: “A Fran y Cayetano les espanta el comentario, les ha parecido terrible pero no tienen ganas de alimentar la guerra ni van a hacerlo. Es lo más sensato, porque esto no lleva a nada”, confesaba la periodista, dejando entrever que ambos hermanos prefieren seguir manteniendo la más absoluta hermeticidad pública pese a que en ocasiones sean testigos de ciertas situaciones en televisión que no sean de su agrado.

Durante su intervención en el espacio matinal de Telecinco, la comunicadora también ha tenido oportunidad de expresar su opinión con respecto a las posturas de los hijos del que fuera marido de Carmen Ordóñez: “Fran estuvo desafortunado, pero Kiko se equivocó mucho más. A él, Carmen nunca le hizo nada y le trató con mucho cariño, por eso al final acaba pidiendo disculpas. Isabel no se portó ni se porta bien con los hijos de Francisco, porque sigue igual”, zanjaba, aclarando así que “Fran realmente es el perjudicado” y que, aunque ambos ataques son negativos, probablemente el hijo mayor de Francisco pueda haberse sentido más afectado por varias acciones protagonizadas con la intérprete de Enamórate.

Sea como fuere, lo cierto es que cabe la posibilidad de que las apariciones mediáticas de Fran y Kiko hayan provocado que, el acercamiento que recientemente protagonizaron, se haya reducido a cenizas. Era hace tan solo dos semanas cuando el primogénito de Francisco Rivera se presentaba en el plató de Espejo Público para opinar sobre la absolución de Isabel, asegurando que “se merece todo lo malo que le pase”. Unas palabras que no gustaron en absoluto al marido de Irene Rosales, que no tardó en responder a su hermano de la manera más tajante: “Yo podría hablar de la tuya, pero me convertiría en lo que tu eres y no quiero (…) Tú de mi madre no dices ni mu porque, sino, vamos a tener un problema de verdad, que tu madre tampoco ha sido ejemplo de nada, lo sabe todo el mundo”, puntualizaba, dinamitando así una conexión familiar que ya pendía de un hilo.