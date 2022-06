La nueva ilusión económica de Kiko Rivera en medio de un vendaval crítico con su hermano Fran

Aunque la emisión de Cantora, la herencia envenenada, parecía haber conseguido limar asperezas entre Kiko Rivera y su hermano Fran, lo cierto es que durante las últimas semanas todo ha estallado por los aires. Durante una entrevista el DJ en Sábado Deluxe, éste arremetía duramente contra el hijo mayor de su padre al considerar ilícitas algunas declaraciones del torero sobre Isabel Pantoja. Algo a lo que el diestro respondió también de manera pública, zanjando así una relación familiar que parecía ir viento en popa.

Con el único objetivo de acallar rumores y demostrar su verdad, ha sido en esta ocasión cuando el hijo de la tonadillera ha protagonizado una entrevista que no ha pasado desapercibida en el panorama social. Cada vez que Kiko hace una aparición pública hace saltar las alarmas, y esta vez no iba a ser distinta, creando titulares con los que critica duramente a su hermano: “Mi hermano Fran se cree superior al resto del mundo (…) No tengo la culpa de los malestares que ha tenido con mi madre, pero los he sufrido. Le ha dado igual que fuera su hermano. El que no quiere a nadie es él”, comenzaba explicando, dejando entrever que, a día de hoy, no hay ningún lazo cariñoso que le una al marido de Lourdes Montes.

Pero sus declaraciones no han quedado ahí, y el hermano de Isa Pantoja ha seguido arremetiendo contra el diestro en Lecturas: “No lo aguanto. No me afecta lo que diga. Llevo toda la vida sin él, como para que ahora me importe. ¡No tengo nada que hablar ni ahora ni nunca! Me he quitado un peso de encima, no tengo ya que disimular. No tengo un vínculo con él. No tengo nada. No conoce a mis hijas. Ha venido dos veces a comer en navidades y me regaló un pin o un llavero…”, desvelaba, aclarando que es “mejor” que Fran haya dicho que no tiene nada que hablar con él, y que, si en algún momento se reencuentran, será el propio Kiko quien le “niegue el saludo”.

Durante su charla con los periodistas del medio citado, Kiko también ha tenido oportunidad de hablar sobre su último rifirrafe con Isa Pantoja, fruto de otra de sus exclusivas para Lecturas: “No hago las cosas para hacer caja. Si mi hermana piensa eso, se equivoca”, señalaba, para después seguir firme en sus convicciones al admitir que el intento de suicidio era totalmente verídico: “No es mentira. A mí también me gustaría borrarlo de mi pensamiento”, zanjaba. Y es que, al parecer, Rivera no goza de ningún problema económico por el que se vea obligado a llevar a cabo ciertos testimonios impactantes con el objetivo de conseguir la máxima recaudación, y así mismo lo ha contado él: “Yo podría estar sin trabajar, sin hacer nada, diez años. Tengo dinero para vivir, he invertido, no en casas, pero sí en criptomonedas y en cosas que me han ido muy bien”, señalaba. Una inversión que podría no estar saliendo como el DJ querría, ya que, Bitcoin ha perdido 6,33% en las últimas 24 horas y casi 24% en la semana, por lo que se considera que la criptomoneda está en caída libre. ¿Volverá a hacer Kiko de la televisión su principal fuente de ingresos?