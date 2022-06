Los diseños de Lourdes Montes triunfan en El Rocío

Después de dos años en los que no ha podido celebrarse debido a la pandemia de coronavirus, por fin la Romería de El Rocío ha vuelto a la normalidad. Muchos rostros conocidos se han trasladado hasta la zona para hacer el camino y disfrutar de la aldea como antes de la crisis sanitaria. Una cita en la que no han faltado los looks flamencos, las faldas rocieras y demás complementos para la ocasión. Mi Abril, la marca de Lourdes Montes y Rocío Terry ha sido una de las que más adeptas ha tenido en esta edición, con modelos que han conquistado a personalidades destacadas de la sociedad española.

Lourdes montes y Rocío Terry son las dos socias y responsables de la marca. Rocío Terry lleva años dedicándose al mundo de las antigüedades, en especial, a los complementos que acompañan los trajes de flamenca como mantones, peinetas, y joyas. Por su parte, Lourdes montes, aunque es abogada de profesión, lleva más de una década dedicada al mundo del diseño.

La firma nació hace más de un lustro con el objetivo de recuperar la esencia de los trajes de flamenca. El pasado mes de febrero presentaron una de sus últimas colecciones en SIMOF. Se trataba de la línea Vida Mía, en la que el color fue uno de los grandes protagonistas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Juanma Moreno (@juanmamorenobonilla)

Ahora, la Romería de El Rocío se ha convertido en su mejor pasarela. Tanto es así, que muchas figuras destacadas han lucido sus diseños, como Manuela Villena, mujer del actual presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. También la hija mayor de Francisco Rivera, Cayetana, ha apostado por un look de Mi Abril.

Los modelos de Mi Abril mezclan con maestría tradición y modernidad, con diseños para todos los gustos, en los que los tejidos son escogidos personalmente por Lourdes Montes y Rocío Terry. Mi Abril cuenta con un amplio abanico para elegir, desde tradicionales faldas rocieras estampadas de lunares -todo un clásico-, hasta patrones más arriesgados, con flores y tejidos vaporosos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de MIABRIL (@miabril_)

La mayoría de las faldas se combinan con blusa blanca y mantoncillo, que puede ir a juego o en diferente estampado, para dar un toque de contraste u optar por una versión más tradicional.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de MIABRIL (@miabril_)



Un detalle importante es que la marca se adapta perfectamente a las necesidades que requiere la Romería de El Rocío, esto es, destacar la silueta femenina, pero sin renunciar a la comodidad, algo fundamental para poder hacer el camino. Son patrones versátiles que permiten abordar esta importante cita de manera confortable y con elegancia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de MIABRIL (@miabril_)

Este año, una de las piezas más destacadas de la colección son las batas rocieras que, además, son aptas para cualquier evento veraniego. Prendas que destacan por la sutileza de las telas, pero también por la elegancia de los diseños y que son especialmente cómodas y frescas, perfectas para los meses de más calor.