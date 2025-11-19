La escasez de huevos provocada por el problema de la gripe aviar ha impulsado al Gobierno de Sánchez a seguir con su agenda intervencionista. En este caso, el Ejecutivo socialista ha asegurado que «evaluará y monitorizará» el precio de este alimento con el objetivo de controlarlo si se hace demasiado caro, algo que hizo en su momento con el aceite de oliva cuando este líquido sufrió una crisis similar.

Así lo ha asegurado el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, que, a la pregunta de si el Gobierno tiene previsto rebajar el IVA de los huevos, se ha limitado a declarar que vigilarán los precios por si son necesarias medidas adicionales a las ya adoptadas, relacionadas con evitar contagios de la gripe aviar en las aves de cría al aire libre.

Durante la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso, y en respuesta a una pregunta del diputado del PNV, Joseba Andoni Agirretxea, Cuerpo reconoció que el precio de los huevos ha aumentado un 18% en lo que va de año. No obstante, el político extremeño subrayó que este fenómeno no es exclusivo de España: en países como Portugal, el encarecimiento ronda ya el 30%.

El ministro atribuyó esta subida a varios factores, entre ellos el impacto sanitario de la gripe aviar y la necesidad de sacrificar alrededor del 5% del censo nacional, una medida que ha reducido la oferta y presionado al alza los precios.

El Gobierno vigila los huevos

«A partir de aquí, el trabajo que estamos realizando, también por parte del Ministerio de Agricultura, es un trabajo preventivo de la mano del sector para garantizar la normalización lo más rápida posible de la situación», ha apostillado.

Así, Cuerpo recordó que se ha impuesto un confinamiento preventivo de las aves de cría al aire libre para reducir el riesgo de contagio por gripe aviar, ante la presencia de focos en varios países europeos, como Bélgica, Alemania, Reino Unido y Francia.

«En cuanto a medidas a futuro, vamos a ir evaluando, monitorizando la situación y el riesgo para ver qué medidas son necesarias», ha señalado el ministro, que ha indicado, en todo caso, que los huevos apenan suponen un 2 por 1.000 del conjunto de la cesta de la compra «y no han afectado de manera significativa al conjunto de los precios de los alimentos».

Además, Cuerpo ha subrayado que el conjunto de las economías avanzadas han sufrido desde 2022 «el mayor shock de precios en los últimos 50 años» y que, pese a ello, los precios han crecido en España desde entonces tres puntos menos que en el conjunto de Europa.

«Si lo sumamos a la mejor evolución del mercado de trabajo, de nuestros salarios, nuestros hogares han recuperado más poder adquisitivo que, por ejemplo, los americanos, los alemanes, los franceses o los italianos», ha defendido. En relación con el IPC de los alimentos, Cuerpo ha subrayado que su evolución desde 2022 sigue una trayectoria similar a la del conjunto de la zona euro.

Por su parte, el diputado vasco ha alertado de que los huevos son el producto que más ha encarecido su precio en España en el último año, con un repunte del 22,5%, por encima del café, la carne de vacuno o el chocolate.

Además, el político ha señalado que en algunos supermercados la subida acumulada en apenas seis meses supera el 50% y que, mientras la media de incremento en la Unión Europea ronda el 10%, en España se sitúa en torno al 18%.

«Y los huevos son, y así queremos que sigan siendo, un alimento básico en nuestra dieta. Es un alimento básico y saludable, y no podemos permitir que empiece a ser casi un artículo de lujo», ha señalado Agirretxea, que ha afirmado que, a raíz de la gripe aviar, los huevos seguirán subiendo de precio.

«El último eslabón no puede ser el pagano de esta situación. Y usted sabe que si no se interviene generando cierto cortafuegos acaban subiendo los precios», le ha dicho el diputado vasco a Cuerpo, a quien ha pedido que rebaje el IVA de los huevos.