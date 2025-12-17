La Seguridad Social confirma la subida de las pensiones en 2026 y el IPC lo hace oficial: las máximas y las mínimas

Ya es oficial: las pensiones subirán en 2026 un 2,7%. El INE publicó el viernes 12 de diciembre el dato definitivo de la inflación del mes de noviembre, el último necesario para calcular el porcentaje al que subirán las pensiones contributivas del sistema de la Seguridad Social. Esto elevará la pensión media hasta los 488 euros anuales para 9,4 millones de ciudadanos. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la subida de las pensiones.

Buenas noticias para los 9,4 millones de pensionistas que hay en España: las pensiones subirán un 2,7% en 2026 y en los próximos días el Gobierno lo aprobará en el Consejo de Ministros. La cifra ya se conocía de forma oficiosa después de que el INE adelantara el dato de la inflación el pasado 28 de noviembre y este 12 de diciembre se confirmaron los mejores augurios tras conocerse el dato definitivo de los precios en España.

Así que la variación media del IPC entre el pasado diciembre y noviembre de 2025 ha dejado el porcentaje de subida de pensiones en España en un 2,7%. Esto hará que la media de las pensiones de jubilación, que reciben más de 6 millones de personas en España, se incremente hasta 572 euros al año y la pensión media del sistema suba hasta los 488 euros. Esto supondrá un incremento mensual en la nómina de los pensionistas de entre 30 y 90 euros al mes.

Las pensiones máximas y mínimas en 2026

Esta subida de las pensiones también repercutirá en las pensiones máximas y mínimas del sistema de la Seguridad Social. Ambas subirán incluso por encima del IPC, conforme dicta la ley. En mayor medida lo harán las mínimas, que el año pasado subieron a razón de un 6% y que para 2026 se prevé un incremento similar con el objetivo de equipararlas progresivamente con el 100% del umbral de pobreza, conforme rezan los patrones europeos.

Por ello, según reza el Instituto de Pensiones del BBVA, las pensiones mínimas de jubilación para mayores de 65 años con cónyuge a cargo se incrementarán adicionalmente al IPC en el porcentaje necesario para reducir el 50% de brecha que exista con el umbral de pobreza calculado para dos adultos. En los próximos días el Gobierno informará del porcentaje de subida que también repercutirá en las pensiones no contributivas de jubilación e invalidez, que podrían subir un 5%, según manifestó hace unos días Elma Saiz, ministra de la Seguridad Social. Próximamente también se conocerá el porcentaje de subida del Ingreso Mínimo Vital.

También se incrementarán por encima del IPC las pensiones máximas, que en 2025 quedaron fijadas en 3.267,20 euros anuales distribuibles en 14 pagas (45.746,40 brutos anuales). A la subida del 2,7% se le aplicará otra de 0,115 puntos porcentuales, según reza el Real Decreto-ley 2/2023, por lo que la subida a partir del 1 de enero será del 2,815%. Así que la pensión máxima en 2026 estará fijada en 3.359,58 euros mensuales distribuidos en 14 pagas, que equivale a 47.034,12 euros anuales.

Así será la subida de las pensiones en 2026

Con esta subida de las pensiones del 2,7%, la pensión media del sistema pasará de 1.316,7 euros (el último dato de noviembre) a una media de 1.352,24 euros a partir de 2026. La media de jubilación llegará hasta los 1.552,32 euros, mientras que la de incapacidad permanente se quedará en 1.244,19 euros. Por su parte, la pensión de viudedad pasará de una media de 937,18 euros a 962,48 euros. Así quedarán las pensiones medias tras la subida: