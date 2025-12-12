La ministra de Inclusión y Seguridad Social, Elma Saiz, ha afirmado este viernes que el Gobierno de Sánchez quiere impulsar los retrasos en los retiros y que los jubilados que cobran las pensiones vuelvan a trabajar. Así, el Ejecutivo, que asegura que la hucha de las pensiones se está incrementando y presume de un supuesto sistema sostenible, en realidad está trabajando para reducir el gasto en estas partidas. Así lo ha asegurado la responsable durante la presentación del V Mapa de Talento Sénior 2025 que elabora la Fundación Mapfre y a la que ha acudido OKDIARIO.

En ese sentido, Saiz ha declarado que «una persona con 65 años o más es una persona en la plenitud de su vida, con mucho que aportar a la sociedad». En esto se escuda para aumentar los incentivos para que sigan trabajando en vez de admitir que el sistema de pensiones cada vez es menos sostenible a medio plazo.

«Hemos entendido la importancia de aprovechar ese talento cuando sea posible y a la vez facilitar que un trabajador pueda alargar su vida laboral si así lo desea. Por eso hemos impulsado diversas medidas», ha explicado la ministra.

Así, la política ha asegurado que esas medidas «ya están dando sus frutos», algo que se hace notable cuando se revisan los datos relacionados con el retraso de las jubilaciones. En concreto, cada vez más españoles se ven obligados a posponer esta etapa.

Los jubilados y las pensiones

«Los incentivos a posponer el retiro han conseguido que las jubilaciones demoradas representen ya el 11,1% de las nuevas altas de jubilación. En el año 2019 sólo representaban el 4,8%», ha desvelado Saiz.

Por tanto, desde que gobierna Sánchez, el porcentaje de personas que retrasan su jubilación es el doble, por lo que cada vez hay más mayores trabajando. Algo que puede parecer contradictorio con el discurso del Gobierno, que presume de un sistema de pensiones completamente sostenible e, incluso, de incrementar sistemáticamente la hucha.

Una hucha de pensiones que aumenta, sí, pero a costa de disparar a niveles récord la deuda de la Seguridad Social y no gracias al ingreso de las cotizaciones. De hecho, el endeudamiento de esta institución está aumentando a niveles superiores al 8% mensual, mucho más que cualquier otra administración del Estado.

Fundación Mapfre

El estudio de la Fundación Mapfre ha concluido que el talento de las personas mayores «ha experimentado un avance sólido y sostenido, impulsado por una mayor incorporación al mercado laboral, un incremento paralelo entre población y actividad y una mejora generalizada de las tasas de empleo en todas las franjas de edad».

«A ello se suma una reducción de la brecha con Europa, un peso creciente del trabajo autónomo dentro del colectivo y un cambio estructural en la composición del mercado laboral, donde los sénior ya superan de forma clara a los jóvenes menores de 30 años en participación», ha explicado la fundación.

«Este progreso se ve reforzado por una percepción empresarial cada vez más favorable, con un discurso de dignificación que va calando entre los responsables de recursos humanos y que está contribuyendo a la normalización de la contratación de profesionales mayores de 55 años», ha sentenciado.