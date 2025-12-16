Palo a los jubilados: la subida de las pensiones de 2026 va a ser la peor y ésta es la razón

La subida de las pensiones en 2026 será la peor de los últimos cuatro años. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ya ha confirmado la subida de las pensiones contributivas un 2,7% después de confirmarse el dato definitivo de la inflación del mes de noviembre. Esto supondrá una subida en la nómina mensual de los 9,6 millones de españoles que reciben una pensión de jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y en favor de familiares. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la subida de las pensiones en 2026.

Las pensiones suben en 2026 y, a partir del 1 de enero, las pensiones contributivas suben a razón de un 2,7%. El viernes 12 de diciembre el INE confirmó el dato definitivo de la inflación del mes de noviembre (un 3%), el último necesario para hacer la variación media del IPC anual entre este mes y el pasado diciembre de 2024. Así lo dicta la Ley 21/2021, que establece que los 10,4 millones de pensiones contributivas que hay en España subirán conforme a la variación anual de los precios.

Así que la subida de este año de las pensiones será del 2,7%, la menor en los últimos cuatro años. Este porcentaje de incremento hará que las pensiones medias del sistema de la Seguridad Social suban hasta 488 euros anuales, mientras que la media de las pensiones de jubilación, que reciben 6,6 millones de españoles, aumentará hasta 572 euros anuales. Esto provocará aumentos en la nómina mensual de entre 30 y 90 euros en función de las pensiones.

En 2026, la menor subida de pensiones

Esta subida de las pensiones del 2,6% será la segunda más baja desde que la subida se dirime en base a la media del IPC anual. Sólo en el año 2022 se fijó una subida menor, ya que durante diciembre de 2020 y noviembre de 2021 la media de la inflación fue un 2,5%.

En 2023 se registró una subida de las pensiones del 8,5% (la más alta de la historia), en 2024 subieron a razón de un 3,8% y en 2025 se incrementaron un 2,8%. Así ha sido la subida de las pensiones en los últimos años conforme dicta la Ley 27/2011 de la variación anual del IPC.

Así será la subida de las pensiones en 2026

Así que, a falta de la aprobación por parte del Consejo de Ministros y que posteriormente se publique en el Boletín Oficial del Estado, las pensiones contributivas subirán a partir del próximo mes en un 2,7%. Una vez las apruebe el Gobierno, el Congreso de los Diputados tendrá que dar el OK en la primera sesión del mes de enero. Así será la subida de las pensiones en el próximo año 2026.