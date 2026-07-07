Pedersen se pasea en Foix en una exhibición de Lidl-Trek en el Tour de Francia que acaba en doblete

Mads Pedersen ha logrado el primero de sus objetivos en el Tour de Francia 2026. En la cuarta etapa, la primera idónea para salir de la rutina de Pogacar y Vingegaard, la aprovecharon los alemanes del Lidl-Trek para sacar relucir su estrella. El danés fue guiado en todo momento por Vacek y Simmons hacia una victoria muy cómoda al sprint, puesto que arrancó y no tuvo rival. Redondearon la etapa con la segunda plaza del campeón estadounidense, que se impuso en la foto finish a Raúl García Pierna. Hay cambio de líder, puesto que el noruego Torstein Traeen consigue vestirse de amarillo al meter más de siete minutos al pelotón.

La etapa estaba marcada en rojo para Lidl-Trek, que desde el primer momento tenía claro que era la oportunidad de vestir de verde a Pedersen. Trabajando para él, metieron a tres corredores en la escapada, con Simmons y Vacek junto al danés. El recorrido de 182 kilómetros entre Carcassone y Foix dejaba un puerto de cuarta categoría y otro de tercera en su primera mitad, con la subida a Coudons y Montsegur, de segunda ambos, antes de encarar los últimos 30 kilómetros prácticamente en bajada.

La fuga multitudinaria contó con hombres como Kevin Vauquelin, Sean Quinn, Ramses Debruyne y los españoles de Movistar Castrillo y García Pierna. Además, Ion Izagirre y Joel Nicolau habían entrado en ella, pero se quedaron en otro buen grupo perseguidor que se despidió de la victoria a la que aceleró el ritmo.

Con la carrera afrontando la última subida, lo intentó Castrillo, pero no estaban dispuestos los hombres de Lidl-Trek a ceder terreno. Era su momento. Su oportunidad. Y saliendo con Vacek y Simmons a los ataques que se daban, conseguían neutralizar las intentonas de quitarles el protagonismo.

Los dos hombres de Movistar eran los más atrevidos, pero siempre salían al quite los del conjunto alemán, que consiguieron lanzar a Pedersen por medio de Vacek. Se llegó al último kilómetro y todos ellos buscaban pelearle el sprint, por difícil que pareciese. No lo consiguieron. Según se lanzó el danés, nadie pudo seguirle, ganando con varios metros de ventaja sobre su compañero Simmons, que fue segundo.

Traeen es nuevo líder del Tour

Tadej Pogacar estrenaba el amarillo en este Tour, que espera coronar en París para ponerse a la altura de Merckx, Anquetin, Hinault e Induráin. Aunque le ha durado poco. Tampoco es que haya hecho excesivos esfuerzos para retenerlo. Sabe que la carrera no está en estas etapas. Con UAE, Visma y demás guardando fuerzas, la escapada cogió una buena ventaja de casi ocho minutos. De ahí que haya cambio de líder de la general.

El noruego Traeen, del Uno-X Mobility, se viste de amarillo en esta cuarta etapa, mientras que Quinn y Vacek le siguen. Pogacar es cuarto, aunque a 7:53 minutos de la primera posición, al igual que Vingegaard, que tiene el mismo tiempo.