Pogacar se hace con el liderato del Tour tras la primera etapa en los Pirineos

Tadej Pogacar se hizo con la tercera etapa del Tour de Francia tras vencer en un demarraje final espectacular a Jonas Vingegaard y Richard Carapaz. El esloveno recuperó el maillot amarillo que dejó ‘prestado’ en la primera jornada al danés con un sprint de montaña en la primera llegada en alto en los Pirineos en el puerto de Les Angles. Pogacar se hizo con el maillot empatado a tiempo con Vingegaard, aunque gracias a las posiciones finales registradas estos días lo certificó.

El equipo UAE preparó la llegada al ciclista esloveno como si de un sprint se tratase para cosechar su triunfo número 22 en el Tour de Francia situándose a 13 victorias del récord de Mark Cavendish. Pogacar se aprovechó de un trabajo espectacular en el último kilómetro de su gregario Isaac del Toro, a quien ayer regaló la victoria de etapa, para hoy levantar los brazos en esta primera toma de contacto con los grandes puertos en la ronda francesa.

Pogacar, una vez más, demostró su enorme finura con un ataque muy violento a 300 metros del final que no contó contestación por parte de sus rivales llevándose un triunfo sencillo y limpio. Vingegaard, pese a sus esfuerzos por equipararle, no pudo aguantar a rueda de un Tadej que soltó watios por doquier para llevarse una etapa en la que UAE demostró voracidad.

El equipo del Emirato podría haber dejado escapar a la fuga del día, pero Pogacar bajó el dedo y dijo que no. Tuvo a sus gregarios trabajando durante todo el día en una perfecta sintonía que él culminaría al final. El UAE dejó claro que si bien no son los más fuertes en la contrarreloj, en la montaña no tienen rival, como todos sus rivales notaron.

El ciclismo español mantiene un papel importante tras esta etapa después de que Raúl García Pierna consiguiese infiltrarse en la fuga que se quedó a poco menos de 20 kilómetros de triunfar y con un Juan Ayuso que mantiene el maillot blanco como mejor joven tras no ceder terreno con el resto de favorito. Esta tercera jornada del Tour sirvió para que Pogacar confirmase que ya está en el Tour de Francia y con más fuerza que nadie.