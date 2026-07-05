Pogacar regala la victoria a Del Toro en Montjuic y Vingegaard sigue líder del Tour

Isaac del Toro triunfa en Montjuic y suma su primera victoria en el Tour de Francia 2026, la primera también para el UAE Emirates. Arrancó el sprint para lanzar a Tadej Pogacar y, ante la falta de reacción de Vingegaard y Evenepoel, que no llegaron a disputarles el triunfo, el tetracampeón de la ronda gala le dejó saborear la gloria a su compañero mexicano. Ya habrá tardes para él. La general sigue igual, con Jonas Vingegaard –que entró cuarto– al frente.

Segundo día de competición y segundo subiendo a Montjuic. Barcelona volvía a acoger el final de etapa de la Grande Boucle y lo hacía con un circuito final convertido en el primer todos contra Pogacar. El primero de tantos que veremos en esta edición, si es que el esloveno les deja, claro está. En la primera, nadie ha sido capaz de ponerle a prueba.

El de este domingo era un recorrido de 168 kilómetros, con la primera mitad de la etapa totalmente llana. La salida se daba en Tarragona, donde pronto se formaba la escapada del día. El camino a Barcelona comenzaba con el alemán Engelhardt y el neerlandés Van den Broek fugándose del resto del pelotón. Les seguía el también neerlandés Molenaar, del Caja Rural.

El recorrido comenzaba a picar tras pasar por Viladecans, con una cota dos en la que Del Toro se dejaba dos minutos antes del inicio por un problema en su bici, aunque no tardaría en recuperar el terreno perdido. Antes de llegar al circuito final, con tres ascensiones a Montjuic, cazaba el pelotón a los escapados y comenzaba el nerviosismo.

Problemas para Seixas, que los resuelve

El primer contratiempo importante llegaba en el Decathlon. Paul Seixas, la gran revelación del pelotón y, de momento, el único que le había plantado cara de los grandes a Pogacar, tenía que cambiar de bicicleta antes de comenzar la primera subida a Montjuic y parecía complicarse este inicio del Tour. Una avería que podía hacerle perder mucho tiempo con los cocos de esta carrera, donde la pelea por el podio parece más abierta que nunca.

Aceleraba el UAE Emirates, para ir descartando a rivales de un Pogacar que iba de lunares este domingo. Aguantaron todos los primeros envites y sorprendió mucho la aparición en escena entre los favoritos de un Seixas que había ido superando a todos los rivales que se quedaban en la primera ascensión hacia el estadio olímpico. Llegaba el joven ciclista francés, realizando un esfuerzo tremendo para engancharse de nuevo a la cabeza.

Nadie prueba a Pogacar

Se esperaba el ataque de Pogacar, pero no llegaría ni en la primera ascensión ni en la segunda. Bastante tranquila la segunda subida, en la que McNulty se dejaba todo por su líder, un campeón del mundo que aguantaba y no probaba las fuerzas del resto de los gallos. De cara a la tercera subida, Decathlon tomaba la delantera del grupo, aunque Seixas no se movía. Yates cogía las riendas a falta de cuatro kilómetros para meta, en lo que se aventuraba como un aviso para el ataque del bueno de Tadej.

Pero no. A 200 metros, aguantaban todos los grandes y era Tobias Johannessen, del Uno-X Mobility quien probaba. Reaccionaba Carapaz y, por detrás, Pogacar. Pero el que arrancaba finalmente era Isaac del Toro. Apretaba el mexicano, seguido de su líder y de un Vingegaard que no parecía dispuesto a pelear por el triunfo de etapa. Y Tadej dejaba a su compañero llevarse el triunfo, entrando de la mano y con Evenepoel detrás.