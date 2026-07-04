Vingegaard golpea primero y derrota a Pogacar para vestirse de amarillo en el Tour de Francia

Jonas Vingegaard se hizo con el maillot amarillo tras la primera etapa del Tour de Francia. En una contrarreloj por equipos de lo más exigente, el bicampeón de la ronda francesa presentó sus credenciales al triunfo tumbando a Tadej Pogacar por primera vez en tres años. El esloveno ya sabe que el vigente campeón del Giro de Italia viene a presentar batalla.

Las calles de Barcelona vieron cómo Pogacar se transformaba en humano en el Tour de Francia tras años de dominio inalterable. El esloveno tiene como consuelo que fue derrotado en la única disciplina donde no cuenta con una superioridad insultante, como es la contrarreloj, pero aun así supone un golpe moral tremendo que veremos hasta dónde llega estos días.

Vingegaard, ganador de las ediciones de 2022 y 2023, había abandonado el sueño de volver a verse de amarillo. Su equipo, el Visma-Lease a Bike, sin embargo, hizo un trabajo formidable para dejarle en una posición óptima para el triunfo con mención especial para el jovencísimo Davide Piganzoli convertido en uno de los mejores gregarios posibles y que mitigó la ausencia de Wout van Aert.

Pogacar, de hecho, sangró más de la cuenta, perdiendo 12 segundos contra Vingegaard y hasta viéndose superado por Filippo Ganna, el mejor del equipo Ineos, quien había venido específicamente a ganar esta etapa. El equipo inglés, sin embargo, se encontró con una fuerza superior llamada Vingegaard en un Tour de Francia que esta semana ofrecerá opciones de revancha con dos etapas montañosas.

Entre el resto de favoritos apenas hubo grandes diferencias, con el español Juan Ayuso entrando a 16 segundos de Vingegaard en una actuación muy notable. Remco Evenepoel se dejó 19 segundos, mientras que la esperanza francesa Paul Seixas pagó la novatada de su debut cediendo 39 segundos que dejan en evidencia que tiene mucho que aprender.

El Tour de Francia sufre un giro argumental completamente inesperado tras su primera etapa porque muchos sprinters y cazadores de etapas como Mathieu van der Poel (a 39 segundos del amarillo) verán imposible arrebatar a Vingegaard la preciada prenda. Pogacar se ve obligado a salir al ataque y al esloveno no hay otra cosa que más le guste.

Como a todos los grandes les pasó a lo largo de la historia, como Indurain, Merckx o Hinault, el quinto Tour siempre empieza cuesta arriba. Pogacar ya sabe que la tradición es así y ahora le tocará dar lo mejor de su nivel para equipararse a un Vingegaard que ha recuperado su golpe de pedal de sus mejores tiempos.