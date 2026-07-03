Juan Ayuso se ilusiona con el inicio del Tour: «Es una oportunidad buenísima para conseguir el amarillo»

Juan Ayuso disputa su primer Tour de Francia como líder de su equipo, en el que será su primera participación en él bajo los colores de Lidl-Trek. No puede haber un mejor comienzo que partiendo desde casa. Barcelona, donde nació en 2002 –aunque se criaría en Jávea–, acoge la Gran Depart de la 113ª edición de la ronda gala y qué mejor que poder estrenarse de amarillo. Su equipo es uno de los favoritos para llevarse la contrarreloj por equipos, por lo que no se puede descartar, en caso de que así sea, que el ciclista español acabe como líder de la general este sábado.

El objetivo en este Tour, siendo conscientes de que Tadej Pogacar es el principal y casi único favorito, pasa por hacer podio para Ayuso. Quiere cuajar un buen Tour con su nuevo equipo en el que parece una de las ediciones más abiertas de los últimos años. Al menos, para estar entre los tres primeros. Por debajo del tetracampeón, que buscará igualar a Anquetil, Merckx, Hinault e Induráin, aparece Vingegaard y es ahí donde se abre un gran abanico de corredores, con Seixas, Evenepoel, Del Toro, Lipowitz… y ahí es donde espera estar también un Ayuso que viene de ser tercero en la Dauphiné.

Antes de arrancar la carrera en Barcelona, el ciclista ha atendido a varios medios de comunicación nacionales, entre los que estaba OKDIARIO. En una charla de lo más distendida, ha señalado que comienza la carrera ilusionado y «con muchísimas ganas» de poder conseguir dar un paso al frente entre los jóvenes del pelotón.

Pregunta: ¿Se ve luchando por el podio?

Respuesta: Creo que es un objetivo ambicioso, realista, pero no estoy muy obsesionado con el resultado. He disfrutado mucho el proceso de preparar esta carrera. He tenido muchos inconvenientes, digámoslo así, y en estos últimos meses y creo que estoy contento de haber sacado mi mejor versión para llegar aquí en buena forma. Quiero seguir con esa mentalidad de disfrutar cada día, disfrutar la experiencia de este Tour, que es el primer Tour que voy a disfrutar con tranquilidad, digámoslo así.

P: Es el líder indiscutible del Lidl-Trek y tiene un equipazo a su disposición.

R: Sí, creo que como está el equipo, tenemos un bloque superfuerte, ya no sólo con Mattias (Skjelmose), sino que todos los corredores han demostrado por qué están aquí. Como bloque, me tengo que aprovechar de ello, de saber que tenemos un equipo tan fuerte, empezando primero por mañana, que va a ser muy importante. Vamos a intentar ir también por el maillot verde y yo creo que también eso a mí un poco me libera también de bastante presión o estrés, como quieras llamarlo. Tener a otro líder apuntando para otro objetivo importante. Estamos listos.

P: ¿Es consciente de las expectativas que está generando?

R: Cada vez pienso menos. Los primeros años, sí que me dejaba un poco llevar más, pero ahora la verdad que he estado en Andorra muy a mi bola. Con el equipo hemos estado un poco en una burbuja y la verdad que no lo piensas. Luego, llegas aquí, la prensa, la gente ayer… todo. Tampoco te empiezas a dar cuenta un poco de que esto empieza, pero la verdad es que en las últimas semanas o mes he estado yendo muy tranquilo y la verdad que ni lo pienso.

P: Hay posibilidad de empezar como líder en casa, en Barcelona, porque tienen opciones de ganar la contrarreloj por equipos.

R: Es un sueño, como para cualquiera. Creemos que es posible. El equipo ha trabajado muchísimo de cara a esta disciplina y tenemos un equipo superfuerte. Estamos seguros de que vamos a ser competitivos. La victoria se va a decidir por pequeños detalles y esperemos que esos pequeños detalles mañana nos favorezcan a nosotros. Viendo el recorrido y viendo el nivel que hay, espero que las diferencias entre los primeros sean bastante pequeñas. Ojalá. Sería un sueño poder ganar mañana.

P: ¿Se imagina de amarillo?

R: Hombre, es el sueño de cualquier niño de pequeño y mañana es una oportunidad buenísima para conseguirlo. Tampoco estoy obsesionado. Es un estrés y es un estrés extra. Mañana daremos tanto yo como el equipo lo mejor que tenemos. Estamos confiados porque hay mucho trabajo detrás de cara a esta disciplina. Pero luego, como digo, se va a decidir en detalles, en cosas muy pequeñas y probablemente también cosas fuera de nuestro control. Entonces, lo único que podemos controlar mañana es lo que vamos a hacer nosotros y luego veremos qué pasa.

P: ¿El recorrido de la contrarreloj es favorable para el Lidl-Trek?

R: Tiene un poco de todo la crono, porque al principio hay que usar a los tíos grandes, pero luego tienes los dos repechos finales, que ahí sí que se pueden hacer diferencias entre los más escaladores. Está bastante equilibrado el recorrido y para el equipo nos viene bien. Nos hubiera gustado un poco más larga porque ahí se basa también más en las piernas y no tanto en los pequeños detalles. Hemos trabajado esos pequeños detalles, las curvas un poco, todas estas pequeñas cosas para conseguir esos segundos gratis que llamamos nosotros. Y esperemos que mañana jueguen en nuestro favor y poder conseguirlo.

P: ¿Cómo va a ser su planteamiento en este Tour?

R: Creo que voy a ir mejorando a lo largo de las tres semanas y, por cómo está diseñado el recorrido, me beneficia en cierta manera, por la dureza hasta el final. Entonces luego a lo mejor tercera semana estoy muerto y y no sirve nada. Pero sí que creo que puedo ir mejorando durante las tres semanas, porque viendo un poco cómo ha ido mi preparación con un poco de contratiempos y demás, las últimas dos semanas, la verdad, han sido bastante buenas y creo que es que si empezamos el Tour, conseguimos pasar la primera semana, voy a ir mejorando a lo largo, como pasó en Dauphiné, y entonces ahí espero a partir de la segunda semana y tercera poder hacer la diferencia para poder conseguir un buen resultado.

P: ¿Puede ser el tapado de esos corredores que aspiran al podio?

R: Sí. Yo creo que por una parte, sí. La responsabilidad y el peso de la carrera lo tienen que llevar otros equipos, no nosotros. En ese sentido, mi carrera es bastante simple, de simplemente seguir un poco a UAE, a Visma y ver qué plantean ellos. Quien esté en el podio va a ser el que más se pueda aguantar hasta ahí. Entonces, como digo, las primeras semanas hay que sobrevivir y luego ya, cuando llegue realmente lo duro de este Tour, también habrán pasado bastantes etapas para saber un poco dónde estamos y ver qué se tiene que hacer.

P: ¿Cómo se puede batir a Pogacar? ¿O es inaccesible?

R: Bueno, a ver, yo creo que todo el mundo es accesible, pero en estos últimos años ha demostrado que es el claro favorito y, bueno, yo creo que tenemos que usarlo entre comillas a nuestro beneficio, que obviamente tienen que ser ellos quienes controlen, que trabajen, que asuman todo el peso de la carrera y aprovecharnos de ahí.

P: ¿Cree que va a haber diferencias importantes en las primeras etapas?

R: Sí, sin duda. No pienso que tampoco, aún habiendo diferencias, sean decisivas. Es mejor empezar ganando tiempo contra tus rivales que perdiéndolo.

P: ¿Le toca dejar a un lado la fatalidad que le ha acompañado en los últimos tiempos?

R: Sí, a ver, yo creo cuando te pasan estas cosas piensas «joder, ¿por qué otra vez a mí?», como a cualquier persona cuando no le sonríe la suerte. Al final todo es un proceso; esto no es un camino de rosas. Cuando llegan los buenos momentos, se valora mucho más, y espero que este sea un buen momento y pueda valorar un poco todos los malos tragos que he tenido estos últimos tiempos. Cada vez disfruto más el proceso porque luego son las carreras y el resultado no lo puedes controlar tanto. Que tu felicidad no dependa tanto de lo que pasa en una carrera, sino de un poco eso de encontrarte dando la mejor versión de ti mismo cada día. Es la filosofía que he tenido estos últimos años, desde que también te van pasando todas estas cosas, pero creo que también es parte de la vida. Siempre intento sacar lo positivo.

P: ¿Podrán dar los jóvenes el salto para pelear con Pogacar y Vingegaard?

R: Bueno, como vimos en Dauphiné, los tres o cuatro que estuvimos delante, todos éramos maillot blanco. Hice tercero en la general y tercero en el maillot blanco. Entonces, joder, pero yo creo que es un poco la tónica del ciclismo ahora, pero creo que aún, especialmente ahí, sigue estando muy por encima de cualquiera de nosotros.

P: ¿Qué etapas tiene marcadas en rojo?

R: Conozco más o menos las etapas que nunca había hecho. Las fuimos a ver con el equipo y las que no habíamos hecho en otras ediciones o en otras carreras. Entonces, como digo, sobrevivir un poco los primeros días, que van a ser los más caóticos. Luego hacer una buena etapa en Tourmalet, evidentemente, pero luego, a partir de ahí, creo que las primeras semanas más de sobrevivir que de buscar cualquier otra cosa. Después del descanso va a ser importante y sobre todo a partir de la etapa 14, que es un poco también las que fuimos a ver con el equipo y ahí digamos que empieza el Tour. Aunque para que empiece el Tour primero hay que sobrevivir otros 13 días primeros. A partir de ese fin de semana y luego la última semana, con la crono y los Alpes, se concentrará más al final, pero no hay que perder la cara a la carrera estos primeros días y en el Tourmalet.

¿Cree que va a poder ganar alguna etapa?

R: Sí, sin duda. Cuando disputa la general es un poco más difícil porque, primero, las etapas en las que hay la fuga, no tienes la oportunidad. Cuando no hay, pues se está disputando la general y tienes que ganar a corredores como Tadej, como Vingegaard y etcétera. Entonces siempre es más complicado. Pero creo que hay etapas para ello y que se puede dar. Es un sueño que evidentemente tenemos.

P: ¿Dónde se coloca entre los favoritos?

R: No lo pienso. Claro que todavía Pogacar está un poco por encima de todos, pero luego, a partir de ahí, creo que el podio está bastante abierto. No recuerdo un año donde haya tanta gente de tanta calidad disputando entre los cinco u ocho mejores. Va a ser muy difícil estar en el podio de París, pero no pienso en qué escalón. Obviamente, pienso que lo puedo conseguir porque, si no, no estaría aquí.