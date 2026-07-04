Etapa 1 del Tour de Francia 2026 hoy, sábado 4 de julio en Barcelona: horario, recorrido, perfil y dónde verla por TV

La 113ª edición del Tour de Francia 2026 arranca por todo lo alto con varias semanas por delante en la que los ciclistas tendrán que hacer frente a los 3.320,7 kilómetros que tiene el recorrido. La ronda gala arranca en España, más concretamente en Barcelona, y tendrá su punto y final en París. Tadej Pogacar y Jonas Vingegaard parten como grandes favoritos para llevarse esta histórica competición, pero habrá que ver qué son capaces de hacer con un complicado calendario por delante en el que hay dos contrarrelojes, cuatro pruebas onduladas, siete llanas y ocho de montaña.

A qué hora empieza el Tour de Francia hoy sábado 4 de julio

El pistoletazo de salida en la etapa 1 del Tour de Francia 2026 de hoy, sábado 4 de julio, se dará en Barcelona-Fórum con la primera salida a las 17:05 horas, una menos en las Islas Canarias, ya que estamos hablando de una contrarreloj por equipos. Se calcula que la última llegada se produzca alrededor de las 19:16 horas (horario peninsular) en Estadio Olímpico.

Recorrido y perfil de la etapa de hoy en el Tour de Francia 2026

La etapa 1 del Tour de Francia 2026 que se celebra hoy, sábado 4 de julio, arrancará en Barcelona y los ciclistas van a tener que recorrer solamente 19,6 kilómetros hasta alcanzar la línea de meta que estará ubicada en la misma Ciudad Condal. Esta será la primera contrarreloj que figura en el calendario, aunque hay que destacar que es la única por equipos, ya que la otra será individual.

Esta etapa 1 del Tour de Francia 2026 de hoy, sábado 4 de julio, no será de las más exigentes en cuanto a desgaste físico, ya que se trata de una prueba bastante corta con menos de 20 kilómetros de recorrido. Eso no implica que cada equipo tenga que salir desde el primer momento a rascar cualquier segundo que sea posible para empezar a confeccionar la clasificación general de esta mítica ronda gala. Pese a ello, se enfrentarán a la Cota de Montjuic con 1,1 kilómetros al 5,1% y el ascenso al estadio de Montjuic de 700 metros al 7%).

Dónde ver el Tour de Francia 2026 hoy en directo

Eurosport es el medio de comunicación que tiene los derechos para retransmitir en exclusiva de manera íntegra todas las etapas que se celebren a lo largo del Tour de Francia 2026. Es por ello que todas las carreras se podrán ver en directo por televisión a través de este canal que está disponible en diferentes operadores como HBO Max o Movistar+, entre otros. RTVE, a través de Teledeporte, conectarán por la tarde para emitir los últimos kilómetros. Estos dos medios también ponen a disposición de sus usuarios sus aplicaciones y sus páginas webs para que disfruten en streaming y en vivo online de todo lo que ocurra en la 113ª edición de la mítica ronda gala.

En la web de OKDIARIO encontrarás cada día la mejor información sobre todo lo que ocurra en el país vecino, ya que publicaremos las noticias relevantes que se produzcan, pero también compartiremos con todos nuestros lectores las crónicas y las clasificaciones actualizadas de cada día en el Tour de Francia 2026. Obviamente, también prestaremos especial atención a los ciclistas españoles que participan en la competición.

Por dónde pasa la etapa del Tour de Francia 2026 hoy

Esta etapa 1 de hoy, sábado 4 de julio, del Tour de Francia 2026 se desarrollará íntegramente en Barcelona. Los ciclistas tendrán que comenzar en la playa para avanzar por el paseo marítimo, pasar por la Sagrada Familia y terminar en el Estadio Olímpico Lluís Companys, en Montjuic.

Dónde escuchar por radio la etapa del Tour de Francia 2026 hoy

Los aficionados que siguen incondicionalmente este deporte que no vayan a poder ver por televisión en directo ni en vivo online ni en streaming la etapa 1 de hoy, sábado 4 de julio, en el Tour de Francia 2026 deben saber que podrán escuchar las diferentes carreras gratis por la radio. Emisoras como la Ser, Onda Cero, Cope, RNE o Radio Marca conectarán cada día con las carreteras para narrar todo lo que esté ocurriendo en la mítica ronda gala.