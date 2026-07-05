El Tour de Francia 2026 ha arrancado este fin de semana en Barcelona y en OKDIARIO hemos tenido el privilegio de vivirlo desde dentro de la mano de Lidl-Trek. El equipo alemán ha organizado un evento con varias actividades, que van desde un show cooking hasta una ruta en bicicleta, pasando por varias charlas con los ciclistas que han tomado la salida en esta ronda gala, además del embajador del equipo, el también piloto de MotoGP Aleix Espargaró.

En una fan zone montada en el Muelle de la Barceloneta, pudimos ser partícipes de un show cooking dirigido por la nutricionista Marta Verona, ganadora de Masterchef 6 y hermana de Carlos Verona, corredor del equipo y con el que también tuvimos el placer de hablar antes del inicio de este Tour. El acto contó con la colaboración de Aleix Espargaró y también con la de OKDIARIO, puesto que estuvimos haciendo un postre con ellos.

El objetivo era promover la salud, con una dieta adaptada a las necesidades de los deportistas de élite y, también, a las altas temperaturas que se dan en verano. «Una alimentación consciente para poder llevar un estilo de vida más activo y saludable», como destacan desde Lidl-Trek. Pudimos degustar un gazpacho de melón con brochetas de esta misma fruta y jamón, un saam de pollo y nueces con ensalada césar y un tiramisú proteico realizado con tortitas de arroz.

Hablamos con Aleix Espargaró

Aleix Espargaró es una de las caras visibles del Lidl-Trek, como embajador del equipo. Antes del Tour de Francia ha podido compartir varios días con los corredores y destaca el buen momento en el que llega Juan Ayuso a la carrera, como primera espada del conjunto germano y principal baza del ciclismo español: «Le veo, le veo feliz, le veo contento, le veo cómodo… Ojalá que la suerte también acompañe un poco y pueda luchar por el podio».

«Tanto el equipo como Juan. Conozco a Juan y yo sé que no va a estar contento con menos de un podio. Va con la mentalidad puesta en ganar. Él piensa que puede ganar a Tadej y es como tiene que ser, porque un deportista de élite tiene que aspirar a ganar y más alguien tan bueno como Juan. Pero yo creo que con un podio estaría satisfecho», señalaba Espargaró sobre cuál sería el objetivo del equipo en este Tour.

Charlas con Ayuso y Verona

Antes de que arrancase el Tour, acudimos al hotel de concentración del equipo en Granollers y allí pudimos charlar con los dos ciclistas españoles que tomaron la salida el sábado en Barcelona. Juan Ayuso desveló que sus aspiraciones en esta edición pasan por pelear por el podio, aunque sabe que no será nada sencillo, puesto que además de los dos dominadores del ciclismo mundial en los últimos años –Tadej Pogacar y Jonas Vingegaard– y un Remco Evenepoel dispuesto a aprovechar su oportunidad, hay una nómina de jóvenes entre los que destacan, junto a él, Paul Seixas, Isaac del Toro o Florian Lipowitz.

«He disfrutado mucho el proceso de preparar esta carrera», apuntaba el líder del Lidl-Trek, que, además, señalaba que ha sufrido «muchos inconvenientes» en el inicio de la temporada. Sin embargo, destaca que ha sacado su «mejor versión» y que llega «en buena forma» de cara a estas tres semanas.

Por su parte, Carlos Verona trabajará para intentar cumplir el objetivo del equipo con Ayuso. «Un top cinco en la general sería un objetivo asumible, asequible y después hay que intentar ganar por lo menos una o dos etapas con Pedersen», afirmaba. Además, considera que poco a poco los jóvenes irán dando pasos hacia el nivel mostrado por Tadej Pogacar, que lleva varios años sin tener prácticamente rival: «La era Tadej sigue activa, seguimos viviéndola, pero yo creo que está más cerca de su fin que de su inicio, porque ya unos cuantos años que lleva ahí delante».

Como un ciclista del Lidl-Trek

Quedaba la última actividad, con la que se ponía fin al evento organizado por Lidl-Trek de cara al inicio del Tour de Francia 2026. Y era el mejor colofón posible para completar esta experiencia. Equipados totalmente por el equipo, incluyendo el maillot con el que los ocho ciclistas han partido de la Ciudad Condal, nos subimos a una de sus bicicletas para probar la Trek Madone por los alrededores del hotel. Salvando las distancias, pudimos sentirnos por minutos como un ciclista profesional.