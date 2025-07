Miguel Galán desvela el escandaloso pacto entre Tebas y el Barça: tú a Miami y yo te permito inscribir

Miguel Galán, presidente del Centro Nacional de Formación de Entrenadores de Fútbol (Cenafe), ha alzado la voz y ha señalado públicamente a Javier Tebas y al Barça por un escandaloso pacto que presuntamente se traerían entre manos, en la que la Liga como institución y la entidad culé como club saldrían beneficiados, un partido liguero en Miami y la posibilidad de inscribir, sobre la mesa.

Supuestamente, según palabras del propio Miguel Galán en sus redes sociales, el Barça jugará el próximo mes de diciembre un partido de Liga ante el Villarreal, donde el club amarillo actuará de local en la última fecha de 2025 en el calendario liguero. Un encuentro que los culés aceptarían jugar bajo diferentes condiciones ya pactadas entre los dirigentes culés y Javier Tebas.

«Dentro del acuerdo no escrito en el que el Fútbol Club Barcelona no denuncia a Javier Tebas por incumplimiento del deber de confidencialidad y, a cambio, Tebas no pone obstáculos durante este verano para facilitar la inscripción de jugadores, se ha establecido una relación de colaboración», así de tajante se muestra Galán en sus redes sociales, hablando del supuesto acuerdo informal que habrían alcanzado el máximo dirigente de la patronal con la cúpula blaugrana.

«Como parte de este acuerdo, el partido en Miami es una posibilidad, dado que el Real Madrid no contempla jugar partidos fuera de España, por lo que finalmente será el FC Barcelona quien participará en este evento», señala Galán sobre ese encuentro en Estados Unidos, en Miami, por el que lleva tiempo trabajando Javier Tebas, en su idea de sacar de España algunos partidos del calendario liguero.

El @FCBarcelona_es jugará el partido en Miami contra el @VillarrealCF Dentro del acuerdo no escrito en el que el Fútbol Club Barcelona no denuncia a Javier Tebas por incumplimiento del deber de confidencialidad y, a cambio, Tebas no pone obstáculos durante este verano para… pic.twitter.com/r3sFc8jt7O — Miguel Galan (@MiguelGalanCNFE) July 17, 2025

Galán profundiza sobre el tema y señala que «la idea principal sería llevar el partido entre Villarreal y Barcelona a Estados Unidos, donde el Villarreal actuaría como local». Da fechas muy concretas al respecto, se refiere al partido que se debe disputar a día de hoy en el Estadio de la Cerámica entre el Villarreal y el Barça, correspondiente a la jornada 17 de la Liga y que, según el calendario, se debe jugar el fin de semana del 20 y 21 de diciembre.

«Estas fechas son ideales, ya que en esa semana no hay competiciones internacionales, permitiendo que ambos equipos viajen con tiempo para adaptarse a la diferencia horaria y las condiciones del lugar», valora Galán, que pone una vez más al descubierto los dudosos procedimientos de Javier Tebas, ahora con el Barça como socio.

El propio Galán ya aseguró a OKDIARIO que el ciclo de Javier Tebas en la Liga «se ha terminado» y que iba a ser «inhabilitado 100% seguro», pero que existía «la duda» de cuándo sería, «si va a ser dos meses, seis meses o un año más o menos». En aquel momento ya explicaba Galán que «si denunciara el Barcelona sería motivo de destitución inmediata como le sucedió a Villar», aunque parece que, supuestamente, Javier Tebas se ha asegurado que el Barça no denuncie otorgándole concesiones en material de fair play financiero…