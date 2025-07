Inma Campano, entre lágrimas, pide ayuda y ofrece recompensa por su agaporni: «Necesita su medicación»

Inma Campano, ex participante de La isla de las tentaciones, está pasando unas horas muy complicadas tras la desaparición de su agaporni. Conocido es por sus seguidores su amor por los animales, por lo que esta situación le ha llevado a ofrecer una recompensa de hasta 1.500 euros a quien pueda ayudar a encontrar al animal. Esta pérdida ha llegado en el peor momento, ya que se ha producido cuando se traslada a un centro veterinario para que fuese sometido a una intervención delicada y muy importante para su salud, por eso es crucial que pueda recuperarla para darle la medicación necesaria.

«Necesita su medicación, beber agua y comer. No puede estar muchas horas así», así lo ha contado a sus seguidores de Instagram, aguantando las lágrimas por la impotencia. A este problema se suma el de Luna, su perra, que también está pasando un complicado momento de salud y con la que sigue visitando a los veterinarios de forma continua.

Su agaporni se ha escapado en el conocido Polígono Industrial Solucar, que se encuentra en la localidad sevillana de Sanlúcar la Mayor, cuando acudía a realizarle la operación. Por desgracia, el tiempo juega en su contra, ya que el animal necesita de cuidados y al no estar acostumbrado a vivir fuera de un entorno seguro, como su casa, corre más peligro que otros pájaros que sí que viven salvajes y saben alimentarse o defenderse sin la ayuda de los humanos.

Inma Campano ha decidido ofrecer una recompensa de 1.500 euros por su querida mascota para la persona que «la encuentre», llegando a publicar su teléfono en redes sociales para que le puedan ayudar vecinos de la zona. Parecía que este episodio podía terminar bien cuando la ex concursante de En busca del Nirvana lo había encontrado en un árbol cerca de la zona en la que se escapó, pero el animal no quiso atender a sus llamadas.

Pese a los intentos y las peticiones de expertos en rescate de pájaros, no ha conseguido nada, por eso decidió pedir socorro a los bomberos, aunque le dijeron que no podían acudir a este tipo de rescates. «Necesito ayuda. Habladme al WhatsApp, pero por favor, solo personas profesionales que se dediquen a cogerlos, ya sabéis el precio que hay por medio. No una persona normal como yo que no se dedique a esto», pedía en sus redes después de publicar su número personal.

En la tarde del miércoles no ha podido recuperar a su agaporni, por lo que Inma ha parado, después de 12 horas de intensa búsqueda, para dormir, pero este jueves continúa para encontrar a su ‘pollito’, como así le llama. Aunque está recibiendo la ayuda de sus padres, sus hermanos, su cuñada y Carlos, su novio.

Happy FM ha podido hablar con Inma en mitad de esta búsqueda y nos ha explicado que está completamente «quemada por el sol». Hay que recordar que estamos en plena ola de calor y en Sevilla se alcanzan con facilidad los 40 grados.

Lejos de que todo quede ahí, Campano sigue pendiente de Luna, su perrita, a la que visita cada día en el hospital veterinario por culpa de una enfermedad incurable y por la que se encuentra en fase terminal. Por lo tanto, la influencer aprovecha todos los momentos que puede para pasarlos junto a ella antes de que llegue el temido día, que esperemos que sea lo más tarde posible. Así pues, este jueves ha querido visitar a su peluda, pero enseguida volverá a la búsqueda de su agaporni.