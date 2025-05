Bofetón de la Comisión Europea a Tebas: tumban sus denuncias contra los Clubes Estado

La Comisión Europea ha decidido no sancionar ni a Manchester City ni a Paris Saint-Germain tras la denuncia que interpuso Javier Tebas, presidente de la Liga, alegando que estos dos equipos causaban «una grave distorsión» al mercado interior de la Unión Europea. Ambos conjuntos salen indemnes de esa denuncia y la Comisión Europea refleja que no violaron la ley de competencia de la Unión Europea.

En el verano de 2023, Javier Tebas denunció tanto a City como a PSG por violar las leyes de competencias de la Unión Europea. En concreto, Tebas consideraba que estos dos conjuntos se beneficiaban del apoyo de los Estados, lo que en el fútbol se llama Clubes Estado. En el caso del City era por el Gobierno de Abu Dabi y en el del PSG, de Qatar.

«Lo que me preocupa no son las APT (acuerdos con empresas de sus dueños), lo que me preocupa son las empresas de fuera del City Football Group donde se envían los gastos del City. Lo único que hacen es pensar en cómo pueden eludir las normas y regulaciones. Hemos informado de ello a la Unión Europea con datos y cifras», dijo el presidente de la Liga para explicar la denuncia que interpuso ante la Comisión Europea.

Esa queja de Tebas ante la Comisión Europea ha sido finalmente desestimada, lo que supone un golpe en la estrategia del presidente de la Liga en este caso. La Comisión Europea no hace caso a esa denuncia y expresa que las pruebas presentadas son «insuficientes», según avanza el diario inglés The Guardian. Es decir, dan un bofetazo a la denuncia de Tebas al considerar que hay «carencia de pruebas suficientes» no ya para sancionar a City y PSG, sino incluso para «iniciar un proceso» de investigación.

Según añade este periódico, existe «una ausencia de un vínculo legal directo entre los ingresos comerciales de los clubes y el tipo de ayuda estatal extranjera prohibida por dicha regulación». Es evidente que al City le ayudan desde Abu Dabi y al PSG desde Qatar (sus propietarios son ellos), pero la Comisión Europea lo que especifica es que no hay pruebas para incluso abrir una investigación.

Tras esta denuncia, tanto Manchester City como Paris Saint-Germain alegaron que no había ningún tipo de irregularidad y presentaron sus cuentas y todos los datos financieros auditados. Además, ambos equipos dejaron caer que la denuncia de Tebas se debió más a una animadversión contra ellos por su competencia en el fútbol europeo.