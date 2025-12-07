La alcaldesa de Valencia arremete contra Javier Tebas: «No piensa en el aficionado, es muy triste»

María José Catalá, alcaldesa de Valencia, ha arremetido contra Javier Tebas por su poca compresión con los eventos deportivos en la ciudad y por no priorizar a los aficionados en una situación complicada de seguridad. Este domingo, coinciden en Valencia dos grandes eventos: la prueba de maratón y el Valencia – Sevilla de Liga. La carrera era por la mañana, pero con un gran despliegue de seguridad, también en zonas cercanas a Mestalla. Lejos de dejar espacio entre uno y otro evento, Tebas colocó el partido de Liga a las 16:15 horas.

La alcaldesa, del PP, ya pidió al presidente de la Liga que cambiara la hora para facilitar los dispositivos de la maratón y del partido de Liga, pero también para ayudar en la movilidad y para que el aficionado se viera beneficiado. Sin embargo, Tebas fue a lo suyo y colocó el partido a las 16:15 horas, sin cambiarlo después.

«Lo primero, los derechos televisivos y luego el aficionado», dijo María José Catalá sobre la decisión de la Liga. Así, la alcaldesa de Valencia arremetió contra Javier Tebas por colocar ese horario tan cercano a la prueba de maratón. «El aficionado debería ser el centro de la atención, pero no lo es», añadió. «Me parece triste», completó Catalá, que dijo que en «el fútbol no se cuida al aficionado».

Valencia vive este domingo la organización del maratón, con 36.000 participantes en la prueba y unos 500 agentes de policía local en el dispositivo de seguridad. Algunas zonas están cercanas al estadio de Mestalla, por lo que el problema era mayor. El horario y la fecha de la prueba de maratón se sabía desde hace muchos meses, pero aun así, Tebas decidió colocarlo el domingo a las 16:15 horas.

En el propio Valencia tampoco gustó esta elección del encuentro ante el Sevilla. Carlos Corberán, entrenador del equipo valenciano, explicó que «al fútbol hay que darle la mayor visibilidad posible» y que «las 46.000 personas que van a Mestalla también son la esencia del fútbol y hay que cuidarla», diciendo así que Tebas no ha cuidado a los aficionados del Valencia.