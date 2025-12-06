Sacan los colores a Tebas por su cruzada contra el Real Madrid: «Manipula»

A Javier Tebas su continua cruzada contra el Real Madrid le pasa factura. Su mensaje en X (antiguo Twitter) contra el equipo blanco, al que acusó de «inventarse cosas» tras la sentencia del Tribunal Supremo, ha tenido que ser corregido por los usuarios, que recogen la «manipulación» del presidente de la Liga.

Tebas, este sábado, reaccionó a la sentencia del Supremo favorable al Real Madrid contra su Liga por el cambio de estatutos sobre el reparto de los derechos audiovisuales de la temporada 2015-16. La Liga tendrá que pagar 8,8 millones de euros al equipo blanco y eso le ha dolido. «Es difícil inventarse tantas cosas como hace el Real Madrid. Ni 8,8 millones para el Real Madrid, ni 88 millones para algunos equipos de Segunda. La sentencia no dice eso, ni se concluye de la misma», escribió Tebas.

Mezclando cosas, porque para contrarrestar el golpe del Supremo usa una noticia de Florentino Pérez como presidente de ACS (y no del Real Madrid), Tebas ha tenido que ser corregido por una de esas notas que se colocan cuando la información del tuit no es correcta. Es una nota que colocan usuarios, pero que son previamente vistas y revisadas por los controles de X.

«Tebas manipula. La sentencia anula la Disposición Adicional 2ª de Estatutos de LaLiga de 2015, que cambió el reparto de derechos audiovisuales del RD 5/2015 sin autorización. Restaurar el régimen transitorio original implica indemnizaciones por diferencias en aquel reparto», señala esa nota en la que se saca los colores a Javier Tebas.

Todo esto viene por la sentencia que se conoció este viernes, en la que la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo estimó parcialmente el recurso de casación interpuesto por el Real Madrid por el reparto de los derechos audiovisuales en la Liga. En concreto, ha anulado la disposición adicional segunda de los Estatutos de la Liga de Tebas que fijó las condiciones del reparto de determinados derechos audiovisuales adicionales para la temporada 2015/2016, al considerar que es contraria a derecho.

Así, este tribunal desestimó el recurso planteado por la Liga contra la sentencia de la Audiencia Nacional que anuló en parte la modificación de los Estatutos de la Liga que fue aprobada por el Consejo Superior de Deportes en 2015.

La sentencia recurrida dio la razón al Real Madrid al anular parcialmente los artículos 69 apartados l/ y m/, que regula conductas infractoras, y 78.2 b/ y 3 relativo a las sanciones previstas. Sin embargo, en relación con la disposición adicional citada, cuya nulidad también solicitaba el Real Madrid, consideró que se trataba de una regulación estatutaria que afectaba a cuestiones privadas de las relaciones entre la Liga y los clubes y que, por tanto, quedaba fuera del alcance de la jurisdicción contencioso-administrativa.

«Por lo tanto, el reparto legal aplicable supone el pago de aproximadamente 88 millones de euros adicionales, de los que fueron privados ilegalmente, a los clubes que militaban en Segunda División en la temporada 2015-2016: Alavés, Albacete, Alcorcón, Almería, Bilbao Athletic, Córdoba, Elche, Gimnàstic de Tarragona, Girona, Huesca, Leganés, Llagostera, Lugo, Mallorca, Mirandés, Numancia, Osasuna, Ponferradina, Real Oviedo, Tenerife, Real Valladolid y Real Zaragoza. Asimismo, supone que el Real Madrid perciba la cantidad que legalmente le correspondía, unos 8,8 millones de euros, de la que también fue ilegítimamente privado», explicó el Real Madrid en un comunicado.