Manos Limpias se querella por corrupción contra el jefe de realización de la Liga por ocultar imágenes al VAR

El sindicato Manos Limpias ha interpuesto una querella contra Óscar Lago, el jefe de realización de los partidos de la Liga, por ocultar imágenes al VAR. El directivo de Mediapro podría incurrir en un delito de corrupción deportiva al haber adulterado, presuntamente, la competición con las imágenes que proporciona al colectivo arbitral durante los partidos.

En el escrito de denuncia al que ha tenido acceso OKDIARIO, se especifica que la denuncia va dirigida a Óscar Lago «como responsable directo de la omisión de imágenes hacia la Sala VOR, que es el centro técnico y neurálgico donde se revisan las imágenes del fútbol para asistir al árbitro de campo, en su ayuda a tomar decisiones lo más correctas y justas posibles».

Entre las pruebas recabadas, Manos Limpias aporta un ejemplo reciente de cómo los árbitros no vieron en ningún momento una acción en la que Mbappé reclamó penalti ante el Girona y que terminó con el jugador del Real Madrid con una enorme brecha en la ceja tras recibir un codazo. Óscar Lago habría omitido esas imágenes para que no se viesen en televisión en directo ni tampoco llegasen a los encargados de tomar las decisiones desde el VAR.

«Resulta inadmisible la ocultación de estas imágenes que prueban la agresión, intencionada o no, que sufrió el jugador francés, más aún cuando conocemos que para los partidos que se retransmiten desde el Estadio Santiago Bernabéu se cuenta con un total de 42 cámaras, tal como dispone el Reglamento para la retransmisión televisiva de la Liga de Fútbol Profesional, vigente desde la temporada 2018/2019», afirma Manos Libres en una denuncia donde se especifica que esta omisión de imágenes ha influido en el devenir de la Liga española.

En la denuncia se recuerda que el Barcelona se benefició durante esta temporada también de un penalti que no fue en su visita a Vallecas y que no pudo ser revisado porque el VAR no funcionaba. Nunca quedó esclarecida la razón por la que hubo ese corte de imagen que, sin duda, dio puntos al club azulgrana en esta temporada 2025/26.

En la querella, Manos Limpias aporta múltiples ejemplos sucedidos durante las pasadas temporadas que tienen un patrón final muy similar. Las decisiones que se toman a través de imágenes siempre caen del lado favorable del Barcelona, mientras que las del Real Madrid suelen tener un halo de manipulación para ocultar a los árbitros cualquier situación que pueda ir en beneficio de los blancos.

Entre las diligencias que Manos Limpias solicita al juez que se practiquen está la petición de «que Mediapro aporte al Juzgado la relación de personal encargado de la realización de los partidos de fútbol» de nueve encuentros de los últimos años, entre los que se encuentran el Real Madrid-Girona de esta temporada o dos partidos entre el Valencia y el Real Madrid correspondientes a las temporadas 2022/23 y 2020/21.

Óscar Lago es socio del Barça

El jefe de realización de la Liga desde hace más de una década es Óscar Lago. Este ejecutivo catalán dejó su huella en las redes sociales publicando varios tuits donde destilaba antimadridismo y que tuvo que borrar en su momento. Pese a todo, el catalán se las ha ingeniado para seguir al frente de las imágenes de la Liga y eso que técnicamente Mediapro ya no está al frente.

La empresa suiza HBS fue la ganadora del concurso para la realización de la señal de la Liga en 2025. Sin embargo, esta subcontrató toda la estructura anterior de Mediapro, con Óscar Lago a la cabeza, para que siguiesen dando el mismo servicio que habían estado haciendo durante los años anteriores y que tan buenos réditos dio al Barcelona.

En su momento, Jaume Roures, ex presidente de Mediapro y avalista de Laporta en el Barça, defendió la labor de Óscar Lago al frente de las realizaciones televisivas de la Liga. «Es de los mejores del mundo, la UEFA le utiliza para finales de Champions y nadie va a tumbar eso por muchas campañitas que hagan. No se puede esconder nada por la dinámica del trabajo. Sólo mentes calenturientas lo hacen», dijo en una entrevista.

Ahora el jefe de realización de la Liga vuelve a estar señalado por ocultar imágenes al VAR. Sus decisiones influyen y mucho en el devenir de la competición, como se ha demostrado durante los últimos años, cayendo siempre sus decisiones hacia el mismo lado. Ahora Óscar Lago tendrá que responder a un presunto delito de corrupción deportiva contemplado en el artículo 286 bis.4 del Código Penal.