¿Por qué se juega la jornada 33 de la Liga antes que la 32?

Este martes 21, miércoles 22 y jueves 23 de abril se disputará la jornada 33 de la Liga EA Sports. Durante estos días ocurrirá un hecho insólito en el fútbol español y es que la jornada 33 de Liga se disputará antes de la 32, que se celebrará entre el próximo viernes y el lunes 27 de abril. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la jornada 33 de Liga EA Sports que arranca este martes.

La jornada 33 de Liga EA Sports se disputará antes de la jornada 32, en otro hecho extraño de una competición gestionada por Javier Tebas que suele acostumbrar a estos desvaríos. Este martes 21 de abril se jugarán cuatro partidos de la máxima competición española, en los que habrá mucho en juego por el campeonato, Europa y el descenso. Durante estos días ocurrirá un hecho insólito y es que el Real Madrid se enfrentará al Alavés este martes en la jornada 33 (a las 21:30 horas en el Bernabéu) y visitará La Cartuja para medirse al Betis el viernes 24 de abril (21:00 horas) en el duelo correspondiente a la jornada 32.

El motivo por el que la jornada 33 se juega antes que la 32 de la Liga

El motivo por el que la jornada 33 de Liga EA Sports se juega antes que la jornada 22 tiene una explicación: la final de la Copa del Rey. En un principio, la final había sido fijada para el sábado 25 de abril, pero se tuvo que cambiar de fecha por su coincidencia con la Feria de Abril y el Gran Premio de España de Motociclismo que se celebrará en el Ángel Nieto de Jerez entre el 24 y 26 de este mes.

Por este motivo, la Real Federación Española de Fútbol y la Liga llegaron a un acuerdo para adelantar la final al pasado sábado 18 de abril y por ello la jornada 22, prevista para el fin de semana pasado, se adelantó al próximo fin de semana. Así que la jornada 33, prevista para disputarse entre semana, se quedó como estaba.

Horarios de la jornada 33

Estos son los horarios de la jornada 33 de Liga EA Sports:

Martes 21 de abril

19:00 horas: Athletic Club-Osasuna

19:00 horas: RCD Mallorca-Valencia

21:30 horas: Real Madrid-Deportivo Alavés

21:30 horas: Girona-Real Betis

Miércoles 22 de abril

19:00 horas: Elche-Atlético de Madrid

20:00 horas: Real Sociedad-Getafe

21:30 horas: Barcelona-Celta de Vigo

Jueves 23 de abril

19:00 horas: Levante-Sevilla FC

20:00 horas: Rayo Vallecano-RCD Espanyol

21:30 horas: Real Oviedo-Villarreal

Cuándo son los partidos de la jornada 32

La jornada 32 de Liga EA Sports se disputará entre el viernes 24 de abril y el próximo lunes 27. Los horarios son los siguientes:

Viernes 24 de abril

21:00 horas: Real Betis-Real Madrid

Sábado 25 de abril

14:00 horas: Deportivo Alavés-RCD Mallorca

16:15 horas: Getafe-Barcelona

18:30 horas: Valencia-Girona

21:00 horas: Atlético de Madrid-Athletic Club

Domingo 26 de abril

14:00 horas: Rayo Vallecano-Real Sociedad

16:15 horas: Real Oviedo-Elche

18:30 horas: Osasuna-Sevilla

21:00 horas: Villarreal-Celta de Vigo

Lunes 27 de abril