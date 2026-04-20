La Copa retrata a Tebas: sólo la final tiene 1,7 millones de espectadores más que los 10 partidos de Liga

La audiencia de la final de la Copa del Rey, disputada este sábado entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad, ha vuelto a retratar a Javier Tebas, contrario a que el fútbol se emita en abierto y cada vez con un torneo, su Liga, más devaluado en calidad y audiencias.

La final de Copa, que se emitió gratis y en abierto en La 1, TV3 (para Cataluña), ETB (para el País Vasco) y el canal del streamer Ibai Llanos, registró una audiencia de 4.772.000 espectadores. Si se le suman los canales de Movistar +, que también emitieron la final de Copa, pero ellos sí en formato de pago, el dato total es de 5.142.000 espectadores, un 44,8% de share.

El dato es muy bueno y refleja el interés de los telespectadores por el fútbol en abierto, en este caso de Copa del Rey. Esto provoca un golpe para lo que siempre ha defendido Javier Tebas, que lleva años defendiendo la necesidad que existe de quitar el partido en abierto de cada jornada de la Liga (lo hay en la actualidad, pero él siempre se muestra en contra).

«Yo siempre pido que el abierto desaparezca, penaliza el pago», dijo en una ocasión. «Si un aficionado tiene un partido en abierto el sábado, aunque no sea muy bueno, y puede ver un partido de Champions en abierto, a lo mejor no se abona a la televisión de pago», comentó Tebas hace unos años, entre otras declaraciones.

La audiencia de los 10 partidos de la última jornada de Liga

Ese dato de 5.142.000 espectadores en la final de Copa (o los 4.772.000 si sólo contamos en abierto y gratuito) contrasta con el dato de los últimos 10 partidos de Liga, los de la jornada 31, la llamada jornada retro que organizó la Liga. Si sumamos estos 10 partidos de la última jornada de Liga por ahora disputada, el dato global es de 3.454.000 espectadores. En la práctica, 1,7 millones más (o 1,3 si se quitan los espectadores de Movistar +) que esos 10 encuentros de la Liga.

Y todo ello, en esos encuentros del torneo doméstico de la última jornada hasta ahora disputada, contando a Real Madrid y Barcelona, que son los únicos que tiran del carro de la Liga en audiencias. Es habitual que los partidos de estos conjuntos tengan datos muy diferentes al resto (en tercera posición está Atlético), muy altos respecto al resto, que a veces ni alcanzan los 150.000 espectadores.