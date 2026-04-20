Oyarzabal sí saludó a Ayuso: el bulo que inventó la izquierda en la final de la Copa del Rey

Mikel Oyarzabal sí saludó a Isabel Díaz Ayuso en la final de la Copa del Rey. En los últimos días se había movido por redes sociales un vídeo en el que el capitán de la Real Sociedad no saludaba a la presidenta de la Comunidad de Madrid al ir a recoger la Copa. Pero eso no es verdad. Aunque en la retransmisión de RTVE, controlada por el Gobierno de Sánchez, no lo mostraron, el futbolista sí que le tendió la mano antes de saludar a Enrique Cerezo.

Ha sido la propia Isabel Díaz Ayuso la que ha salido al paso para desmentir el bulo que había sacado la izquierda durante la final de la Copa del Rey. Pero, como dijo la presidenta de la Comunidad de Madrid, «que la verdad no estropee un jugoso titular». La verdad es que en el vídeo que acompaña el post se puede ver perfectamente como Ayuso extiende la mano para darle la enhorabuena por el título.

Que la verdad no estropee un jugoso titular. pic.twitter.com/0Nl2dpsqvi — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) April 20, 2026

Oyarzabal también extiende la suya y ambos estrechan las manos. Además, se aprecia como el capitán de la Real le da las gracias por su felicitación a la presidenta madrileña. Estas imágenes no se vieron por televisión porque los hechos sucedieron antes de que el futbolista llegara a la altura de Enrique Cerezo y Ayuso. Durante la retransmisión de la recogida de medallas por parte del equipo campeón, RTVE solamente mostró cuando el capitán saluda al presidente del Atlético de Madrid.

En la realización se muestra que Oyarzabal no saluda a Ayuso y la presidenta tampoco le tiende la mano. Ese bulo ha corrido por las redes sociales y se ha hecho viral. Pero la líder del PP en la Comunidad de Madrid lo ha desmentido este lunes. Como se puede ver en el vídeo grabado por algún aficionado desde la grada, Ayuso y Oyarzabal no se saludan después porque ya se habían saludado previamente. Una vez más, la izquierda ha intentado desprestigiar a la presidenta madrileña, pero sin éxito.