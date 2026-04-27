La histórica sanción que recibirá Andrada por su puñetazo a Pulido en el Huesca-Zaragoza

Esteban Andrada recibirá una sanción histórica tras propinar un puñetazo a Jorge Pulido durante el derbi aragonés que disputaron el domingo Huesca y Zaragoza. El portero argentino de 35 años perdió los papeles de forma lamentable y protagonizó una de las agresiones más graves que se ha visto en la historia reciente del fútbol español. Ahora se expone a una sanción de hasta 12 partidos por este acto, por el que pidió perdón a última hora de la noche y después de ser instado por el club.

Esteban Andrada fue el protagonista de la jornada del domingo del fútbol español después de un puñetazo a Jorge Pulido que ya ha dado la vuelta al mundo. En los últimos segundos del duelo y con el Huesca un gol arriba en el marcador, el portero perdió los papeles después de ver la segunda tarjeta amarilla y ser expulsado por el árbitro Dámaso Arcediano Monescillo. Después de ver la roja, el portero argentino se fue directo a por Jorge Pulido, jugador del Huesca, y le propinó un puñetazo que desembocó en una enorme tangana sobre el terreno de juego.

Lógicamente, el Zaragoza, que tiene un pie y medio en Primera Federación, emitió un comunicado en el que condenó los hechos y anunció que tomará medidas con un Andrada que también salió a pedir perdón cerca de la medianoche del domingo. «Estoy muy arrepentido por lo sucedido. No es una buena imagen para el club, para la gente y para un profesional como lo soy yo. A lo largo de mi carrera había tenido una sola expulsión, y fue por tocar el balón con la mano fuera del área», afirmó el portero en declaraciones publicadas por el Zaragoza.

🟥 ¡ANDRADA EXPULSADO! El portero del Real Zaragoza agredió a Pulido, jugador de la SD Huesca, tras ser expulsado por empujarle previamente.#LALIGAHYPERMOTION pic.twitter.com/bnBrZsiCfb — DAZN España (@DAZN_ES) April 26, 2026

La sanción que recibirá Andrada

El perdón no le va a eximir a Andrada de una sanción histórica por su puñetazo a Jorge Pulido. Dámaso Arcediano Monescillo recogió la agresión de esta forma en el acta del partido, que es la siguiente: «En el minuto 99, tras ser expulsado por doble amonestación, el jugador n.º 1 del Real Zaragoza, D. Esteban Maximiliano Andrada, antes de abandonar el terreno de juego, se dirigió de forma violenta y agresiva hacia el jugador n.º 14 de la SD Huesca, D. Jorge Pulido Mayoral, corriendo y saltando hacia él, a la vez que le propinaba un puñetazo en la cara con uso de fuerza excesiva, derribándole al suelo y originándole un hematoma en el pómulo izquierdo».

Así que con la ley en la mano, Andrada recibirá una sanción de entre 4 y 12 partidos, pudiendo incluso ser 15 partidos en caso de que el puñetazo conllevara una baja del jugador rival. El artículo 103 del Código Disciplinario RFEF establece estos dos supuestos:

Agresión 1: «Agredir a otro/a, sin causar lesión, ponderándose como factor determinante del elemento doloso, necesario en esta infracción, la circunstancia de que la acción tenga lugar estando el juego detenido o a distancia tal de donde el mismo se desarrolla que resulte imposible intervenir en un lance de aquel, se sancionará con suspensión de cuatro a 12 partidos».

Agresión 2: «Se sancionará con suspensión de 6 a 15 partidos cuando se origine lesión que determine la baja del/de la/a, siempre que no constituya falta más grave».

De esta forma, y viendo los últimos precedentes, todo hace indicar que Esteban Andrada recibirá una sanción de 12 partidos por su puñetazo a Pulido y también podría ser suspendido de empleo y sueldo por parte del Zaragoza.