Tremenda agresión del portero del Zaragoza a un jugador del Huesca: puñetazo brutal en toda la cara

El partido entre el Huesca y el Real Zaragoza en Segunda División terminó con una tremenda agresión del portero del conjunto aragonés, Esteban Andrada, tras pegarle un puñetazo en el césped a Jorge Pulido. Una acción que desencadenó una tangana entre ambos equipos donde hubo agarrones y empujones de todo tipo.

Con un final de partido en el que el Huesca iba a ganar el partido por la mínima (1-0), los nervios acabaron frustrando al guardameta. Fue expulsado por una doble amarilla tras empujar a un jugador rival y, después de estar protestando durante unos segundos la roja con el árbitro, Andrada fue directo a por el capitán del Huesca, Pulido, para agredirle con un puñetazo con su brazo derecho en toda la cara. Hechos que rápidamente originaron una tangana multitudinaria donde se enzarzaron varios jugadores.

Tanto Tasende, jugador del Zaragoza, como Dani Jiménez, del Huesca, también acabaron expulsados. Ambas fueron detectadas por el VAR, donde Arcediano Monescillo vio cómo el primero dio una patada a un rival y al segundo intentando dar otro puñetazo a Andrada en la cabeza.

Al terminar el partido, el jugador del Zaragoza Francho Serrano condenó la agresión del portero de su equipo: «No sé qué ha pasado. Quiero pedir perdón como capitán. El Zaragoza nunca puede dar esa imagen. No fuimos capaces de meter miedo, pero ellos tampoco merecieron ganar. Al final, en los detalles, ganaron ellos».

También habló Óscar Sielva, jugador del Huesca: «Esas acciones sobran, no damos buena imagen a la gente que nos ve. Hay que evitar esas cosas. Es una situación complicada porque al final ganamos, había mucha tensión y tenemos ahora que celebrarlo con la gente», comentó a pie de campo.

El entrenador del Huesca, José Luis Oltra, también analizó la agresión: «Es difícil de explicar. Creo que es un cruce de cables en toda regla. Yo me pongo en la situación. No quiero justificar algo que es injustificable. No hay por dónde cogerlo. Yo no sabía qué hacer, cómo parar todo. Ha sido feo. Esto debería ser una fiesta del fútbol aragonés, con dos equipos necesitados…Entre banquillos no ha habido nada, los banquillos han saltado a separar, no a generar más tensión».