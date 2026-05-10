Así queda la clasificación de Segunda División tras la jornada 39

La Segunda División ha entrado en la recta final para saber qué equipos jugarán la próxima temporada en Primera y cuáles descenderán de categoría a Primera RFEF. Por ello, la jornada 39 está llena de partidos clave para los equipos que pelean por subir de categoría la próxima temporada. Incluso abajo, donde aún hay equipos que pueden salvarse.

En la parte más alta de la clasificación, el Deportivo hizo los deberes ganando en Cádiz por la mínima para asaltar la plaza de ascenso directo después del pinchazo del Almería, que se estrelló empatando ante el Burgos. Apretando también está el Málaga, que venció al Sporting en La Rosaleda. Justo por debajo está el Castellón, que se asienta en zona de play off con temor después de empatar en Ceuta.

Una pelea muy apretada también es el descenso. El Valladolid pudo respirar a costa de seguir hundiendo al Zaragoza, que ya tiene una cuesta de cuatro puntos por debajo de puestos de salvación. Tampoco la Cultural Leonesa, que perdió ante el Albacete, que le mantiene de colista en la clasificación de Segunda División.

Así está la clasificación de Segunda División