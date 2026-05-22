Isabel II de Inglaterra: «La pena es el precio que pagamos por el amor»

«La pena es el precio que pagamos por el amor». Con esta frase, la reina Isabel II consiguió transmitir uno de los sentimientos más universales y tristes del ser humano, que es el duelo. Las palabras fueron pronunciadas en el año 2001, pocos días después de los atentados del 11 de septiembre en Nueva York, y desde entonces se han convertido en una de las citas más famosas y recordadas de la reina británica.

Tragedia del 11-S

La frase fue pronunciada por Isabel II durante un mensaje de condolencia que iba dirigido a las familias de las víctimas británicas fallecidas durante los atentados de las Torres Gemelas en Nueva York el 11 de septiembre de 2001. En un momento marcado por el miedo, el dolor y la conmoción en todo el mundo, la reina ofreció un discurso muy humano.

Esta frase destacó porque rompía con el tono institucional que siempre ha caracterizado a la Corona británica que siempre se ha mantenido muy neutra y distante a la hora de dar comunicados. Isabel II siempre fue famosa por ser muy contenida a nivel emocional, pero con esta frase consiguió expresar un gran sentimiento en apenas unas palabras. El mensaje fue muy difundido por medios de comunicación de todo el mundo, ya que eran momentos muy difíciles porque el país más democrático del mundo había sido atacado.

Una de las frases más recordadas

Con el paso de los años, la cita ha ido apareciendo de forma constante en momentos de tragedia y también en redes sociales, como en Twitter o Instagram, donde miles de usuarios la utilizan para hablar de malos momentos a nivel personal. Numerosos testimonios utilizando esta frase se han ido compartiendo para intentar encontrar consuelo frente al dolor.

Tras la muerte de la reina Isabel II en 2022, millones de personas de todo el mundo recordaron aquellas palabras que la monarca había usado 20 años antes para despedirse de ella. La frase terminó teniendo un significado muy simbólico, ya que el mundo utilizó las palabras de la reina para recordarla.