Guardiola carga contra un árbitro tras ganar al último de la Premier: «¡Explícanos por qué no es penalti!»

Pep Guardiola ha rajado contra el árbitro del encuentro de Premier de este sábado ante el Wolverhampton, partido que ganó el Manchester City por 2-0, pero del que salió cabreado el entrenador español porque no le pitaron un penalti aun con revisión de VAR. El técnico dijo que el colegiado del duelo, Farai Hallam, que además era debutante, será ahora «conocido» por tomar una decisión contra ellos.

«El árbitro hizo su debut, ahora todo el mundo lo conocerá», dijo Guardiola en tono irónico, ya que considera que por no pitarle un penalti, este colegiado debutante se hará famoso. En un momento del City – Wolves de Premier, Farai Hallam fue llamado por el VAR para que revisara un penalti a favor del equipo de Guardiola. Una vez que vio la jugada por televisión, se reafirmó en la decisión que había tomado: no era penalti.

«Creo que es la primera vez que va al televisor y anula un gol con una posición normal del brazo», continuó Guardiola en rueda de prensa. El técnico español incluso señaló al jefe de los árbitros de la Premier, Howard Webb, del que dijo que «estoy bastante seguro de que aparecerá en los medios para explicar por qué no es penalti». Esta frase la dijo el técnico del Manchester City porque «lo que hicieron contra el Manchester United fue la primera vez que lo hicieron, porque la situación era un poco dudosa, ¿no?».

«Por eso Jeremy Doku no pudo jugar contra el Bodo/Glimt, por la acción de Diogo Dalot. Pero está bien. Espero a mañana; no esperes hasta el miércoles, tenemos Champions, estamos ocupados. Howard Webb, ven mañana y explícanos por qué no es penalti», siguió Guardiola, visiblemente cabreado.

Lo llamativo de todo esto es que el Manchester City ganó al Wolverhampton (2-0) y que además el rival del conjunto de Guardiola es el último de la Premier, con sólo ocho puntos en 23 jornadas, virtualmente descendido al estar a 14 puntos de la salvación.