Ruan Pablo, la joya de 200 millones con la que ‘teletrabaja’ Guardiola: «Por ahora me centro en el Bahía»

Hace no mucho, Ruan Pablo (Bahía, 2008) soñaba lo que está viviendo en la actualidad. Llegar a ser futbolista profesional, marcar, ir con la Selección e interesar a los grandes clubes. De un tiempo a esta parte todo se ha cumplido y solo tiene 17 años. Ya saben la velocidad con la que se madura futbolísticamente en Brasil. Más todavía cuando se es extremo, entonces un cada mes parece un año. El extremos izquierdo -que viene de liderar a la Canarinha en el Mundial Sub-17- golea en el Bahía brasileño, equipo propiedad del City Group, y tiene a Guardiola y al Manchester City con las orejas tiesas.

Ya tiene una cláusula de rescisión de 200 millones de euros para clubes europeos, una especia de cordón continental, pues para clubes brasileños apenas supera los 17 millones de euros. No lo quiere perder el City. Su juego desembocó en ello. El brasileño -ambidiestro, potente y con gol- encandiló a Guardiola durante el final de 2024, cuando fue invitado por el City a conocer sus instalaciones y ejercitarse en Mánchester. Compartió conversaciones con el técnico español. Ruan Pablo, estrella de la casa City Group, se sienta con OKDIARIO para charlar sobre su presente y futuro.

Pregunta. Empecemos por el principio. ¿Cómo llegó Ruan Pablo al Bahía?

Respuesta. Mis comienzos fueron sencillos, jugando al fútbol en la calle con mis amigos. Era lo que más disfrutaba. A los 11 años, surgió la oportunidad de ir al Bahía y gracias a Dios todo salió bien. El Bahía fue el club que me abrió las puertas, que me ha enseñado desde entonces y que me hizo crecer como jugador y como persona. Crecí en el club, cumplí mis primeros sueños y sé que todavía me queda mucho por vivir vistiendo esta camiseta.

P. Ha pasado más de un año desde tu debut con el primer equipo del Bahía. ¿Cómo ha cambiado su vida desde entonces?

R. Mucho. De niño soñaba con jugar profesionalmente en el Bahía, y hoy estoy viviendo ese sueño. Cuando llegué al equipo profesional todo era nuevo. El ritmo, la presión, la afición… Aprendí mucho durante ese tiempo de los jugadores y el cuerpo técnico, tanto dentro como fuera del campo. Sigo siendo el mismo niño apasionado por el fútbol y por Bahía.

P. ¿Cómo se define como futbolista?

R. Soy un delantero al que le gusta atacar, regatear y disparar. También me gusta ayudar al equipo, ya sea con goles o asistencias. Siempre intento jugar con ligereza, pero con mucho compromiso e intensidad.

P. Por como se describe recuerda a Vinicius. ¿Se ve reflejado en él? También brilló desde muy joven.

R. Sí, Vinicius es un gran ejemplo a seguir. Se fue de Brasil muy joven, pasó por momentos difíciles y hoy es uno de los mejores del mundo. Me gusta mucho su forma de jugar.

P. ¿Cómo lleva a su corta edad tanta expectación?

R. Intento tomármelo todo con calma. Todavía soy joven, sé que aún tengo mucho que aprender. Intento escuchar a los jugadores más experimentados y a los entrenadores para seguir evolucionando paso a paso, con los pies en la tierra. Mi familia y el club me dan una base muy sólida, lo que me ayuda a mantener la cabeza fría..

P. Usted entrenó con Guardiola durante unas semanas y se reunió con él? reuniste con Guardiola. ¿De qué hablaron? ¿Quiere que juegue en el Manchester City?

R. Fue una experiencia increíble. Guardiola es una persona diferente, con una visión distinta del fútbol. Conocerlo fue una gran experiencia de aprendizaje. Fue una conversación muy buena, pero ahora me centro en el Bahía.

P. ¿Cómo fue tu experiencia en la cantera del City? ¿Con qué jugador tuvo la mejor relación y cómo fue esa relación?

R. También fue una experiencia muy buena. Allí pude ver de primera mano cómo es la estructura de uno de los clubes más importantes del mundo. Entrené con jugadores jóvenes y aprendí mucho. Tuve un buen intercambio con Savinho, también porque es brasileño. Fue un intercambio muy especial.

P. ¿Cuál ha sido el peor y el mejor momento que ha vivido en el fútbol?

R. El más difícil fue cuando me fui de casa muy joven para vivir en Salvador. Era joven, empecé a vivir en la residencia del Bahía a los 14 años, así que estar lejos de mi familia fue complicado, pero el club me trató bien desde el primer día. Y lo más feliz, sin duda, fue cuando marqué mi primer gol como profesional. Ese gol fue la realización de un sueño y la prueba de que todo había valido la pena.