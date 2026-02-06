Rodrygo se rompe y deja al Real Madrid tiritando para Mestalla con sólo cuatro atacantes

Rodrygo Goes no jugará este fin de semana en la visita del Real Madrid a Mestalla para medirse con el Valencia. El delantero brasileño sufrió una tendinosis en el isquio de su pierna derecha y estará de baja los próximos 10 días. Por tanto, parece complicado incluso que juegue también en la siguiente jornada de Liga contra la Real Sociedad.

El jugador se ha roto en el peor momento para el Real Madrid, puesto que parecía que podría ser titular en Valencia ante las bajas de Vinicius por sanción y de Bellingham por lesión. El brasileño iba a ocupar la banda izquierda del ataque del Real Madrid y todo apunta a que Arbeloa deberá buscar una solución de emergencia entre ubicar a Kylian Mbappé en esa demarcación o decantarse por Brahim.

Rodrygo, por si fuese poco, tampoco jugará la eliminatoria de Champions prevista para este mes de febrero tras ser sancionado con dos partidos. El jugador brasileño vio la tarjeta roja contra el Benfica en el último encuentro de la Fase Liga de la competición y no será de la partida en la revancha de dieciseisavos contra el equipo portugués.

Arbeloa suma un nuevo contratiempo en un Real Madrid que no gana para disgustos con las lesiones. Rodrygo había tenido un mes de enero casi inédito también después de caer lesionado en la Supercopa ante el Barcelona y ahora vuelve a la línea de salida con una dolencia que hará que el ataque blanco esté corto de efectivos especialmente en Mestalla.

Veremos cómo encaja las piezas un Arbeloa que tiene a cuatro atacantes sanos para el duelo contra el Valencia: Mbappé, Brahim, Gonzalo y Mastantuono. Es probable que el técnico pueda alinear por primera vez al máximo goleador en la banda izquierda ante las ausencias de Vinicius y Rodrygo. El domingo obtendremos más respuestas de un ataque que se queda tiritando.