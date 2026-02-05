Ya se conoce el castigo a Rodrygo en Champions. El brasileño ha sido sancionado con dos partidos debido al insulto que profirió al árbitro en la derrota del Real Madrid ante el Benfica. Vio dos amonestaciones en el tramo final al protestar airadamente las pérdidas de tiempo del conjunto lisboeta. El comité disciplinario de la UEFA sancionó al brasileño por dirigir insultos y palabras ofensivas al árbitro. Se pierde el playoff a octavos de la Champions ante, precisamente, contra el Benfica.

El propio Rodrygo pidió disculpas el día siguiente a la expulsión. «Ayer me dejé llevar por el momento al reclamar las pérdidas de tiempo. No es mi forma de hacer. Nunca había sido expulsado jugando con el Real Madrid y soy consciente de las consecuencias. Pido perdón a la afición, al club, a mis compañeros y al entrenador. Seguiremos unidos y luchando por este escudo y por esta Champions!», publicó en sus redes sociales.

Rodrygo perdió los papeles y él mismo lo reconoció en la noche del pasado jueves. Se dejó llevar por el momento de frustración que vivía el Real Madrid en Lisboa y cargó contra el árbitro, que no dudó en mandarlo a vestuarios con una tarjeta roja más que justa. Su expulsión coincidió en tiempo en forma con el último gol encajado por el equipo blanco, obra de Trubin, el portero milagro. Su cabezazo selló el billete del Benfica al mencionado playoff de octavos de la Champions.