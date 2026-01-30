Rodrygo pide perdón al madridismo tras su expulsión en Lisboa: «Me dejé llevar por el momento…»

Rodrygo Goes ha pedido perdón al madridismo a través de sus redes sociales tras la inexplicable roja que vio en Lisboa el pasado miércoles ante el Benfica. El Real Madrid ya estaba con diez jugadores sobre el césped de Da Luz y terminó con nueve futbolistas después de que el extremo brasileño fuese expulsado en un minuto con una amarilla y una posterior roja directa.

«Ayer me dejé llevar por el momento al reclamar las pérdidas de tiempo. No es mi forma de hacer. Nunca había sido expulsado jugando con el Real Madrid y soy consciente de las consecuencias. Pido perdón a la afición, al club, a mis compañeros y al entrenador. ¡Seguiremos unidos y luchando por este escudo y por esta Champions!», escribió un Rodrygo Goes arrepentido tras la roja que vio en Lisboa y que dejó al Real Madrid con nueve jugadores contra el Benfica.

Rodrygo perdió los papeles y él mismo lo reconoció en la noche del pasado jueves. Se dejó llevar por el momento de frustración que vivía el Real Madrid en Lisboa y cargó contra el árbitro, que no dudó en mandarlo a vestuarios con una tarjeta roja más que justa.

Rodrygo ya ha mostrado su arrepentimiento ante el madridismo, pero sus consecuencias pueden ser duras. Y es que al brasileño le puede caer más de un partido de sanción al ser roja directa y podría perderse los dos partidos de playoff de la Champions League ante Benfica o Bodo/Glimt. El sorteo se llevará a cabo este viernes y los de Arbeloa conocerán a su rival en esta ronda previa después de no meterse en octavos de manera directa.