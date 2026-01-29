La temporada del Real Madrid pende de un hilo: demasiadas carencias y soluciones limitadas

El Real Madrid sigue con su problema de fútbol, de nombres, de jugadores, de banquillo… pero el problema de fondo es otro y mucho más simple: es futbolístico. La derrota en Lisboa ante el Benfica, con el equipo de Mourinho superando en todos los aspectos del juego al Real Madrid, ha vuelto a abrir un debate en el seno del equipo blanco. Nunca llegó a estar cerrado, pero sí que las victorias ante Levante, Mónaco y Villarreal calmaron la situación, dando esperanza de una recuperación.

Ese proceso tuvo un agujero en Champions, porque además de caer ante el Benfica, los otros resultados sumaron al Real Madrid en un pinchazo inesperado: caer del top 8 (empezó la jornada en tercera posición), obligando a jugar otro año más la ronda de playoffs que te comprime el calendario en febrero.

Así, se abre otra vez el debate sobre la temporada del Real Madrid, que gira principalmente alrededor de nombres, entrenadores, sistemas o decisiones puntuales, pero el problema de fondo es otro y mucho más simple: futbolístico. Y en el club lo saben.

Hay autocrítica a la hora de analizar el problema base de este Real Madrid que se tambalea, que igual queda eliminado de Copa que gana bien en Villarreal que naufraga en Lisboa. El fútbol depende en gran medida de la calidad de los jugadores y en el Real Madrid son plenamente conscientes de que falta calidad en prácticamente todas las zonas del campo o, como mínimo, no hay futbolistas con la capacidad de marcar diferencias de forma sostenida. Esa diferencia es la que, al final, decide títulos. Y va notándose a lo largo de la temporada.

En el fútbol actual otros factores como la intensidad física, el compromiso colectivo, el orden táctico o las individualidades de grandes estrellas (el ejemplo más claro son Mbappé y Courtois) te pueden dar triunfos, pero a la larga es la excepción. Cuando un proyecto se sostiene casi exclusivamente en esos elementos, el margen de error se reduce al mínimo.

En el Real Madrid son conscientes de las carencias que hay en el equipo, pero tampoco se corregirá en forma de fichajes, ya que todavía quedan días para que se cierre el mercado de fichajes. Es decir, no habrá soluciones a lo que se sabe. El club tirará con lo que tiene y a partir de ahí se espera que sea el tiempo el que pueda salvar la situación.

Ahora el Real Madrid tiene el mismo problema que el año pasado, jugar unos playoffs de Champions que te provoca no descansar dos semanas en un calendario tan apretado y que además te arriesgas a caer eliminado en una ronda tan tempranera. Y más cuando tenías todo prácticamente cerrado, estando en tercera posición antes de la disputa de la última jornada, en la que perdió ante el Benfica de Mourinho.