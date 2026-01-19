El Real Madrid prepara el partido contra el Mónaco con Rodrygo y Lunin

El Real Madrid preparó el duelo contra el Mónaco, perteneciente a la séptima jornada de la fase liga de la Champions, con la presencia de Rodrygo Goes y Lunin. Ambos ya están recuperados de sus respectivas dolencias y estarán en la convocatoria para el duelo contra el conjunto del Principado.

Rodrygo ha entrenado con el resto del equipo a las órdenes de Arbeloa esta mañana. Parece, por tanto, que podrá entrar en la convocatoria para el duelo contra el Mónaco. Veremos si está para jugar desde el inicio o para disputar unos minutos frente a los monegascos si el partido lo requiere. En cualquier caso, estará a disposición del míster en una nueva jornada de Champions.

Por otro lado, Arbeloa seguirá teniendo cinco bajas para este encuentro. Contra el Mónaco no podrán jugar Rüdiger, Militao, Mendy, Trent y Brahim, que ya ha terminado su participación con Marruecos en la Copa de África. El atacante perdió la final este domingo contra Senegal.

En busca del top-8

El Real Madrid necesita ganar al Mónaco para seguir acercándose al top-8, el gran objetivo del club blanco en esta primera parte de la Champions. Los blancos buscan una de esas posiciones para clasificarse para los octavos de final de la máxima competición continental sin la necesidad de tener que jugar un peligroso playoff, que supondría más desgaste para una plantilla que necesita el mes de febrero para hacer una minipretemporada y ponerse a punto.

Eliminados de la Copa del Rey de manera vergonzosa contra el Albacete, un Segunda División, lograr acabar la fase liga de la Champions entre los ocho primeros permitirá a los de Arbeloa centrarse en la Liga durante el mes de febrero, teniendo solo un partido a la semana. Sin duda, esto permitiría a Pintus poner a prueba su método.