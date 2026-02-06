Mastantuono explica su comentada amistad con Bellingham: «No entiendo nada, pero le quiero un montón»

Franco Mastantuono aterrizó el pasado agosto en Madrid, a pocos días de alcanzar la mayoría de edad y sin experiencia en el fútbol europeo. El futbolista argentino ha encontrado en Jude Bellingham, también joven pero con dos temporadas como madridista a sus espaldas, como uno de sus principales apoyos en el vestuario del Real Madrid. Ambos han labrado una amistad que ha superado la barrera del idioma. «No hay mucha comunicación, pero le quiero un montón y me ayudó mucho», ha reconocido Mastantuono.

El jugador inglés no domina totalmente el español, «habla más o menos», según su compañero argentino. El ex de River Plate, por otra parte, admite no saber inglés; ya que durante su experiencia profesional hasta el momento sólo ha jugado en países hispanohablantes y con la selección argentina. El español es el idioma predominante en el vestuario del Real Madrid, tanto en el cuerpo técnico como para la gran mayoría de unos futbolistas que, o bien es su idioma natal o se manejan con él tras varias temporadas en la capital española.

Sin embargo, la barrera idiomática que existe entre Jude Bellingham y Franco Mastantuono no ha evitado que construyan una sólida amistad en apenas seis meses de convivencia. En el vestuario blanco, al argentino le apodan «Eminem» por el parecido que comparte el joven con el reconocido rapero estadounidense. Especialmente, por su corte de pelo rubio platino con el que aterrizó en el Real Madrid y al que ha vuelto en las últimas semanas. Sin embargo, Bellingham fue un paso más allá hace unas semanas, cuando le bautizó como «mi Beatle» en un comentario en su cuenta de Instagram.

Ambos futbolistas han intercambiado declaraciones cariñosas desde el principio. El argentino le devolvió el cariño tras el encuentro ante el Mónaco, donde ambos anotaron tras recibir los abucheos del Bernabéu días atrás en la visita del Levante. «Soy amigo de él y le tengo un cariño enorme. Tiene un corazón muy grande y se desvive por el Real Madrid. Muchas cosas que se dicen son injustas», comentó sobre la celebración de Bellingham en el 6-1 ante el equipo monegasco.

El paso adelante de Mastantuono sin Bellingham

En una reciente entrevista con el streamer argentino Davoo Xeneize, Franco Mastantuono ha profundizado en su relación personal con el futbolista inglés: «Me llevo muy bien con Bellingham. No hay mucha comunicación, pero le quiero un montón y me ayudó mucho. Yo no entiendo lo que me dice en inglés, y él no entiende todo lo que yo le digo. Nos comunicamos desde la profundidad».

Franco Mastantuono dice que Bellingham y el casi ni pueden comunicarse pero son mejores amigos JAJAJA HISTÓRICO 😂🤍 pic.twitter.com/K09gzTNw1c — MT2 (@madrid_total2) February 6, 2026

La ausencia de Bellingham, que estará un mes de baja tras su lesión ante el Rayo Vallecano, supone una oportunidad de reivindicarse para varios futbolistas de la plantilla merengue. Entre ellos está un Franco Mastantuono que ganará protagonismo con balón sin el inglés, como ya hizo durante el comienzo de temporada. El argentino se erigió como titular en las primeras semanas de competición ante la ausencia de un Bellingham que se recuperaba de su operación en el hombro. Mastantuono había recuperado minutos con la llegada de Arbeloa al banquillo y podría mantener esta condición con la baja del inglés.