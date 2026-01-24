Mastantuono vuelve a ser Eminem

«Aquí me llaman Eminem», aseguraba Mastantuono hace unos meses ante los medios oficiales del Real Madrid. Al argentino sus compañeros llaman como al conocido rapero por el color de pelo que llevaba cuando aterrizó en Valdebebas, con un tono rubio platino que decidió quitarse para ponérselo moreno, coincidiendo con una pubalgia inoportuna y una bajada de rendimiento. En la previa del duelo contra el Mónaco, regresó a ese color y, sea vincualnte o no, la realidad es que la rompió. Un gran gol y, sobre todo, una buen partido que necesitaba para recuperar la confianza perdida. «Con el pelo anterior estaba más lento, más pesado. Ahora estoy un poco mejor», comentaba entre risas en la zona mixta del Santiago Bernabéu.

Mastantuono se estrenó como goleador en Champions ante el Mónaco. Un gol liberador para un futbolista al que una pubalgia le cortó el ritmo y la continuidad sobre el césped, pero no la confianza en sí mismo. «Ni me creo Messi ni la peor compra del Real Madrid», aseguró tras el encuentro.

Mastantuono aprovechó su oportunidad para reivindicarse ante los medios. Lo hizo con naturalidad y sinceridad, las mismas con las que se presentó como jugador del Real Madrid tras el Mundial de Clubes. Todo ello con 18 años recién cumplidos y con el peso de un traspaso de 63,2 millones de euros a sus espaldas.

Mastantuono estuvo muy activo desde el inicio. De sus botas nació el primer gol de Kylian Mbappé. Incisivo, buscando la diagonal hacia dentro a pierna cambiada, como pide Arbeloa a sus extremos, firmó siete toques en el área rival, sólo superado por los nueve de Vinicius Júnior.

Mastantuono conectó bien con Vinicius y, tras varios intentos, llegó el premio. El brasileño aguantó el balón dentro del área, atrajo rivales y asistió a Mastantuono, que en el minuto 51 puso el 3-0 y se estrenó como goleador en Champions. Su tercer tanto con la camiseta del Real Madrid, en un momento clave para recuperar confianza.

«El gol me sirvió mucho para la confianza. Venía de varios partidos sin jugar. Al jugador no le gusta estar fuera de la cancha y con una lesión. Me tocaba otro rol y este gol me ayuda mucho a soltarme y liberar la cabeza para poder mostrarme», explicó tras el partido.

La madurez de Franco

Un paso adelante de un futbolista que llegó a Madrid con sólo 18 años y que también habló del impacto de ese cambio radical en su vida. «Llegué siendo un chico. Me sentía preparado para estar acá, pero era una vida nueva para mí. Hay una adaptación, una costumbre de estar en una ciudad nueva y lejos de mi familia. Pero nunca tuve un mal momento, siempre fui una persona alegre y eso es lo que me va a llevar a dar mi mejor versión», comentó.

En el Real Madrid siempre han estado convencidos de que, con la llegada de Mastantuono, aseguraron a una perla destinada a marcar una era en el fútbol mundial durante la próxima década, junto a talentos como Lamine Yamal. En este proceso, Juni Calafat fue determinante: una vez más, realizó un trabajo impecable para adelantarse a los grandes clubes europeos que también lo pretendían, especialmente el PSG, tal y como ha confesado el propio jugador argentino en la rueda de prensa posterior a su presentación.

El club blanco considera que se hicieron con un futbolista generacional, llamado a ser protagonista del fútbol internacional en los próximos años. También impresionó desde el primer día en el Real Madrid su madurez. Desde el día de su presentación, demostró un aplomo espectacular tanto ante los directivos y demás invitados como frente a los periodistas. Algo que ha ido manteniendo y le ha permitido levantar la cabeza tras un momento complicado. Un jugador que está hecho de una pasta diferente y al que la presión le afecta lo justo.