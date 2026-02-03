Una leyenda del fútbol argentino aconseja a Mastantuono y le compara con Lamine: «Tiene que animarse más»

Franco Mastantuono vive en el Real Madrid su primera campaña en el fútbol europeo con 18 años. El futbolista argentino no le están faltando oportunidades en el club blanco, especialmente dada su juventud y su necesidad de adaptarse a un juego diferente al de Sudamérica. Una leyenda del fútbol como su compatriota Mario Kempes, que sabe lo que es triunfar en España y con la Albiceleste, le ha pedido más atrevimiento en la parcela ofensiva. Para ello, ha puesto como ejemplo para Mastantuono a Lamine Yamal, también nacido en 2007. «Se tiene que animar un poco más», ha sentenciado el ex futbolista.

Mastantuono no tardó, pese a su juventud, en hacerse un fijo en los planes de Xabi Alonso. El técnico donostiarra apostó por él como titular con escasos entrenamientos completados con el Real Madrid. Principalmente desde la posición de extremo derecho, el argentino entró en el once en siete de los primeros 10 encuentros del equipo blanco. Una condición de titular que perdió por una lesión en el pubis tras la que no recuperó la confianza de Xabi Alonso. Con la llegada de Arbeloa al banquillo, Mastantuono ha recuperado su lugar en el once, a la espera del regreso definitivo de Rodrygo Goes.

Algo de lo que ha adolecido el futbolista argentino en sus primeros meses en la capital española es la confianza en ataque. En 23 partidos como merengue, Mastantuono ha sumado tres goles y una asistencia. «No es fácil, no es River Plate, no es Boca Juniors… es el Madrid. Tienes que ganar hasta en los entrenamientos. Se tiene que animar un poco más, tiene que ser mas corajudo», ha explicado Kempes sobre qué necesita Mastantuono para triunfar en el club blanco. «Si lo han fichado de River al Real Madrid es porque le han visto formas, si eso no juega a su favor… no va a durar mucho», ha añadido.

Mastantuono y el espejo de Lamine Yamal

El ex futbolista, clave para Argentina en la conquista de su primer Mundial en 1978, le ha pedido a Mastantuono que se fije en el descaro de Lamine Yamal sobre el césped. El jugador del FC Barcelona es la gran referencia futbolística del 2007, año de nacimiento de otros jugadores como Estevao o el propio Mastantuono. «Tiene que animarse, hacer lo que hacía en River: pegarle desde fuera del área, encarar… Lamine Yamal es, más o menos, una cosa así. Lamine la pierde, no mucho, pero la pierde, y la sigue pidiendo. Y encara, y pega y juega. Es lo que tiene que hacer Mastantuono, y sacrificarse 20 veces más que Vinicius y Mbappé», ha señalado Kempes en una entrevista con Rodrigo Rea.

🗣️ El consejo de KEMPES a MASTANTUONO: “Debe animarse más, sino no va a durar mucho” 🎙️ El “Matador” pasó por mi canal y analizó el rendimiento del joven argentino en el Real Madrid: “Tiene que sacrificarse más que el resto, se lo ve maduro pero tiene que demostrarlo en cancha” pic.twitter.com/yQEtcyAR7f — Rodrigo Rea (@RodrigoRea9) February 2, 2026

Una de las cualidades que más se ha destacado de Franco Mastantuono en el Real Madrid es su mentalidad, pese a su juventud. Para Kempes, es importante, pero no suficiente en un club de esta exigencia: «Tienes que demostrarlo en la cancha, no por tener la azotea (cabeza) buena la gente te va a querer. Te valora tu esfuerzo, tu voluntad, pero tienes que ser protagonista. Creerte que puedes ser figura, pero sin que se te suban los humos».